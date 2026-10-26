"Země na..." Trump vulgárně napadl Norsko. Nechce s ním mít nic společného

Americký prezident Donalda Trumpa zkritizoval Norsko. Jde o zemi, která je podle něj „na hovno“. Šéf Bílého domu tak dal na nedělním předvolebním shromáždění ve státě Michigan znovu najevo nelibost nad tím, že ani letos nedostal Nobelovu cenu za mír. Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide upozornil, že norský Nobelův výbor, který cenu uděluje, je nezávislý.
Trump podle agentury Reuters zařadil Norsko na stejný „seznam zemí“ jako Haiti, Libyi, Somálsko a Jemen, o něž se v minulosti zmínil podobným výrazem. Tentokrát si však za terč svého verbálního útoku vybral zemi, která patří mezi nejbohatší a nejblahobytnější na světě a je členem NATO.
„Upřímně řečeno, Norsko stojí za prd. Norsko se vlastně stalo zemí úplně na hovno,“ prohlásil americký prezident na předvolebním mítinku ve městě Port Huron.
V souvislosti s aktuálními nepokoji ve Francii uvedl, že by uvítal přistěhovalce z některých zemí, nikoli však z Norska, protože nedostal Nobelovu cenu. „Takže odtamtud nikoho nechci,“ prohlásil. „S Norskem nechci mít nic společného,“ dodal.
Reuters v podnělí upozornil, že nic nenasvědčuje tomu, že by Trumpova administrativa zaváděla novou oficiální politiku týkající se norských přistěhovalců.
Norský ministr zahraničí v pondělní reakci zvolil diplomatický tón. „Dobře ví, že Nobelův výbor je nezávislý. Pokud by to někoho zajímalo, připomněli jsme jim to - a tak tomu stále je,“ řekl Eide norské veřejnoprávní stanici NRK.
„Trump má svůj vlastní styl. Navíc se právě nachází uprostřed volební kampaně, která pro jeho stranu možná neprobíhá zrovna nejlépe, a tak říká leccos - my se však raději soustředíme na naše dlouhodobé vztahy se Spojenými státy,“ dodal šéf norské diplomacie s poukazem na volby do Kongresu 3. listopadu. V nich Trumpovým republikánům hrozí ztráta většiny v obou parlamentních komorách.
Také norský Nobelův výbor v pondělním prohlášení uvedl, že je „zcela nezávislý na norské vládě“. Pětičlenný výbor je jmenován norským parlamentem na šestileté funkční období. V zájmu zachování nezávislosti organizace nesmějí být členy výboru od roku 1936 členové vlády a od roku 1977 ani úřadující zákonodárci.
Nobelovu cenu za mír pro tento rok získala jihoafrická právnička Navi Pillayová, a to jako uznání za celoživotní úsilí v boji proti nejhorším zvěrstvům, od Rwandy až po Blízký východ.
Loni vedla komisi OSN pro Izrael, která dospěla k závěru, že Izrael páchá na Palestincích v Pásmu Gazy genocidu, což Izrael, spojenec Washingtonu, odmítl.
Trump si však stejně jako už loni, podle agentury AFP „s notnou dávkou fantazie“, připisuje zásluhu na ukončení osmi válek. To, že ocenění nezískal on, označil už dříve za „nesmazatelnou skvrnu“ na pověsti Norska a dodal, že Nobelova cena za mír byla navždy zdiskreditována.
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