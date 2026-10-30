„Země hajzlů,“ pustil se Trump do Norska. Sever prezidenta trumfnul zlatým záchodem

Norská agentura pro cestovní ruch přetočila urážky Donalda Trumpa v reklamní příležitost. Designovými toaletami podél "scénických tras"se pochlubila i ve virálním videu
Shithouse nebo Shithole (v překladu zhruba hajzl, díra, s*ačka) jsou oblíbené nadávky prezidenta USA pro země, které se mu znelíbily. V minulosti tak počastoval třeba Haiti, Libyi, Somálsko nebo Jemen. Nyní na seznam „zemí hajzlů“ zařadil i Norsko. Důvod? Neobdržení poslední Nobelovy ceny míru, kterou uděluje nezávislá komise, nikoliv norská vláda.
„Na rovinu, Norsko je k ničemu. Stala se z něj země hajzlů, upřímně,“ rozohnil se Donald Trump minulý týden na své nedávné předvolební akci (tzv. midterms proběhnou první týden v listopadu – pozn. red.) v Michiganu.
A dodal, že by klidně v USA uvítal imigranty z některých zemí, ale rozhodně ne z Norska. „Protože jsem nedostal Nobelovu cenu, Norsko teď zrovna nemiluju. Nechci s ním ani s kýmkoliv odtamtud mít nic společného,“ soptil americký prezident.
Skandinávská země ale na prezidentovu tirádu zareagovala s nečekanou lehkostí. Nejnovější „země hajzlů“ nadávky přetavila v příležitost, jak nalákat turisty.
„Zaslechli jsme nějaké řeči o haj… No, nedá se nic dělat, opravdu máme nejpůsobivější toalety na světě,“ zareagovala norská národní agentura pro cestovní ruch VisitNorway.
Děláme hajzly znovu skvělými!
Ve virálním příspěvku s názvem „Jsou tohle nejkrásnější hajzly na světě?“ turistická agentura ukázala výběr nejzajímavějších toalet, které země nabízí. Všechny jsou rozmístěné podél takzvaných panoramatických tras – osmnácti silnic, které lemují nejkrásnější části země.
„Norsko dělá hajzly znovu skvělými!“ dělají si Norové legraci z Trumpova předvolebního hesla. „Tyto toalety stojí za návštěvu, a to když opravdu musíte i když nemusíte,“ dodávají a ukazují skutečné skvosty.
Mezi vybranými sociálními zařízeními je například Ureddplassen neboli Místo nebojácných na severním pobřeží země. Devítimetrová vyhlídková terasa nabízí výhled na fjord, otevřené moře i vzdálené Lofoty. Součástí odpočívadla jsou také modernistické jako vlna tvarované toalety navržené studiem Haugen/Zohar.
„V Norsku bylo otevřeno místo, které by se dalo označit za nejidyličtější veřejné toalety na světě,“ zhodnotil místo deník The Telegraph a mnozí s ním souhlasí.
Další zastávkou je Eggum na Lofotech, kde toalety a odpočinkový areál navrhlo studio Snøhetta. Stavba připomíná amfiteátr a přirozeně zapadá do okolní krajiny mezi horskými masivy a otevřeným oceánem. Kopec, kde dřív stávala německá radarová věž z 2. světové války, je dnes oblíbeným místem pro pozorování polární záře.
Norsko ale nabízí i extravagantnější kousek. Na pláži Ersfjordstranda na ostrově Senja na dalekém severu země stojí veřejné toalety přezdívané Zlatý záchod.
„Pokud jste obyčejní smrtelníci jako my a nemůžete si dovolit pozlacené sedátko na toaletě, je Zlatá toaleta na ostrově Senja tou nejlepší alternativou,“ láká agentura.
Trojúhelníková budova obložená zlatým materiálem se stala turistickou atrakcí sama o sobě. Letos v srpnu k ní navíc přibyla nová stříbrná budova se zázemím pro návštěvníky.
Průvodce po hajzlech
„Kdo by řekl, že veřejné toalety mohou být tak fotogenické pro Instagram, že?“ uzavírá „průvodce po hajzlech“ a nabízí několik dalších tipů s výhledy na přírodu nebo polární záři.
„Norské portfolio úchvatných toalet je, jak vidíte, plné skvělých příkladů toho, jak se něco tak nudného jako záchod může stát turistickou atrakcí. Za rozvoj norských vyhlídkových tras a jejich sociálních zařízení odpovídá Norská správa veřejných silnic, která má v rukávu ještě pár es,“ láká turisty agentura. A přidává jedno varování.
„Než však začnete plánovat roadtrip se zastávkami na stylových toaletách, mějte prosím na paměti toto: Nebuďte tím člověkem. Víte, ten, kdo po sobě zanechává nepořádek a kazí zážitek ostatním. Ujistěte se, že při vykonávání potřeby trefíte cíl, po skončení spláchněte a po umytí rukou vyhoďte papírové ručníky do koše,“ apeluje agentura na návštěvníky.