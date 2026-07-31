Země EU posílá Putinovi klíčovou složku do jeho raket. Brusel mlčí, má důvod

Je to nezbytná komodita pro ruské rakety i další zbraně a dováží se přímo ze země EU – oxid hlinitý. Z něj se vyrábí hliník, tedy naprosto klíčová komponenta ve zbrojním průmyslu. A zhruba 500 tisíc tun této chemické sloučeniny vyváží do Ruska každý rok irský závod Aughinish, který patří moskevskému konglomerátu Rusal. Irská vláda ani Brusel ale nechtějí zasáhnout.
Hliník a jeho speciální slitiny jsou v obranném průmyslu zásadní pro svůj vynikající poměr mezi nízkou hmotností a vysokou pevností. Využívají se k výrobě lehkých pancířů pro bojová vozidla a transportéry, konstrukčních prvků stíhacích letounů i těl moderních útočných pušek.
Lehkost materiálu navíc zvyšuje dolet raket a rychlost válečných lodí, zatímco jemný hliníkový prášek slouží jako vysoce energetická přísada do raketových paliv a armádních výbušnin.
Situaci již prověřovala vláda v Dublinu. Ministr obchodu Peter Burke ovšem prohlásil, že vyšetřovatelé nenašli dostatek důkazů, které by potvrdily konečné předání materiálu do rukou ruských zbrojařů.
Export oxidu hlinitého do Ruska tak pokračuje i v pátém roce ruské agrese na Ukrajinu.
Mlčí i Brusel. Evropští úředníci se totiž bojí, že případné sankce ohrozí dodávky tohoto kovu pro vlastní evropský obranný a automobilový průmysl. Aughinish je největší rafinerií oxidu hlinitého v celé Evropské unii a zajišťuje přibližně třetinu evropské spotřeby této suroviny.
Pokud by na továrnu byly uvaleny tvrdé sankce, které by vedly k omezení nebo zastavení jejího provozu, mělo by to pro Evropu následky. Výpadek by okamžitě zasáhl evropské automobilky (lehké karoserie, komponenty) a zbrojovky (stíhačky, obrněná vozidla, munice). Pokud by vypadla irská produkce, Evropa by musela oxid hlinitý dovážet z Číny.
Závod Aughinish patří moskevskému konglomerátu Rusal. V něm drží pětačtyřicet procent vlivný ruský oligarcha a přítel Vladimíra Putina Oleg Děripaska. Od ledna do května 2026 zamířilo padesát dva procent tamní produkce přímo do Ruska.
Některé státy v čele s Estonskem a Litvou tlačí na přísnější postup. Unie sice letos zakázala dovoz ruského hliníku do Evropy, export surovin nezbytných pro jeho výrobu však z Evropy dál nerušeně pokračuje.
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