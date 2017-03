Syrští křesťané požádali o víza do Belgie, ale neuspěli. Pro země EU to není povinné, rozhodl soud

před 1 hodinou

Státy Evropské unie nemají povinnost vydat víza těm lidem, kteří v nich chtějí později požádat o azyl, i kdyby jim hrozilo mučení. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU, tedy nejvyšší soud v Evropské unii. Posuzoval případ syrské křesťanské rodiny, která požádala o víza do Belgie. Následně v ní chtěla požádat o azyl. V syrském městě Aleppo, odkud pocházela, jí prý hrozilo mučení a nelidské zacházení.

Brusel - Syrská křesťanská rodina loni požádala o víza na belgickém velvyslanectví v Libanonu. Tvrdila, že kvůli své víře jí v Sýrii hrozí pronásledování.

Rodina pocházela z města Aleppo, kde kvůli bojům zahynuly desítky tisíc lidí. Po následném přicestování do Belgie v ní chtěla požádat i o azyl. Belgie jí ale odmítla víza udělit. Rodina se proto odvolala k soudu.

U Soudního dvoru Evropské unie, tedy nejvyššího soudu v EU, ale neuspěla.

Podle jeho rozsudku členské státy Evropské unie nemusí uprchlíkům vydat víza, i když mají tito lidé reálnou šanci na získání azylu - například když jim hrozí mučení nebo jiné nelidské zacházení.

Evropské právo ale podle soudu členským zemím nepřikazuje vydávat víza a je to jen na jejich vlastním domácím zákonodárství.

Povinnost víza udělit by prý byla v rozporu se společnými evropskými pravidly ohledně azylu. Podle nich je za vyřízení žádosti o azyl zodpovědný první stát EU, na jehož území žadatelé vstoupí.

Belgii loni v listopadu nařídil vydávat víza lidem ohroženým mučením domácí belgický soud. Tamní ministr pro azyl a migraci Theo Francken se ale rozsudku odmítl podřídit. Prohlásil, že Belgie bude raději platit pokutu 4 tisíce eur denně, kterou jí domácí soud za neplnění rozsudku uložil.

"Migrační krizi jsme zvládli dobře a vše je u nás pod kontrolou. Skutečně teď neotevřeme naše dveře dokořán skrze ambasády a konzuláty," řekl tehdy Francken. Dodal, že připraví změnu belgických zákonů tak, aby nebylo možné požádat o azyl skrze přicestování do země na humanitární vízum.

Rozsudek mohl mít rozsáhlé následky

Evropský soudní dvůr se případem zabýval proto, že ho o to požádal belgický soud. Ten teď musí případ rozhodnout v souladu s jeho verdiktem.

Humanitární organizace tvrdily, že pokud by soudy rozhodly ve prospěch syrské rodiny, mohli by běženci o azyl žádat v bezpečných podmínkách. Nemuseli by tak platit pašerákům lidí a vydávat se na nebezpečnou cestu, například přes Středozemní moře.

Evropské státy by tak na své velvyslanectví a konzuláty po světě nejspíš musely vyslat své odborníky. Ti by posuzovali, jestli konkrétní žadatelé mají na udělení humanitárních víz nárok, nebo ne.

autor: Ondřej Houska