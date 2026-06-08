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Zahraničí

Země EU dodává Rusku klíčovou surovinu, která pomáhá zabíjet na Ukrajině

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Z Irska se do Ruska ve velkém vyváží klíčová surovina potřebná pro výrobu zbraní. Ostrovní země na firmu, která ji exportuje, zatím sankce nechystá. To ale vadí ukrajinským diplomatům.

Raketa odpalovaná balistickým systémem 9K720 Iskander-M. I pro jeho výrobu je zásadní surovina vyvážená z Irska.
Raketa odpalovaná balistickým systémem 9K720 Iskander-M. I pro jeho výrobu je zásadní surovina vyvážená z Irska.Foto: Profimedia
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„Velvyslanectví Ukrajiny v Irsku vyjadřuje vážné znepokojení ohledně pokračujícího vývozu oxidu hlinitého z Irska do Ruské federace,“ zaznělo z ukrajinské ambasády počátkem června.

Není přitom náhoda, že se Ukrajinci o vývoz tohoto specifického materiálu zajímají.

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Jak počátkem letošního roku ukázala investigace deníku Irish Times, závod společnosti Aughinish v irském hrabství Limerick dodává obrovské množství oxidu hlinitého do hutí v Rusku. Zde z něj vyrábějí hliník.

Ten pak dále putuje ke společnosti, která zásobuje desítky ruských producentů zbraní. Právě hliník je totiž zásadní surovinou pro jejich výrobu. Rusko ho používá například při výrobě balistických či hypersonických raket, řízených střel i útočných bezpilotních letounů.

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Čtyři pětiny vývozu jdou do Ruska

V prvním čtvrtletí letošního roku do Ruska směřovalo víc než 80 procent oxidu hlinitého, které Irsko vyváží. Celkově jde o 200 619 tun materiálu. Jde také o největší množství od počátku ruské invaze v roce 2022.

Do ostatních států EU přitom míří zhruba půl procenta irského vývozu oxidu hlinitého, zbytek pak mimo EU.

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„Tento znepokojivý obchodní tok se výrazně zvýšil, přičemž vývoz vzrostl ze 196 milionů eur v roce 2021 na 318 milionů eur v roce 2025. To řadí Ruskou federaci na pozici největšího exportního cíle irského oxidu hlinitého a překonává tradiční evropské partnery,“ uvedla ukrajinská ambasáda.

Napojení na Rusko

Britský list The Guardian letos v březnu napsal, že společnost Aughinish je od roku 2006 ve vlastnictví ruské hliníkářské skupiny Rusal a je patrně největším producentem hlavní suroviny pro výrobu hliníku v Evropě.

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Firma v tuto chvíli zřejmě neporušuje evropské sankce zaměřené proti Rusku, uvedl také deník.

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„Dodavatelské řetězce pro obranu jsou ze své podstaty víceúrovňové a přeshraniční, což vytváří strukturální mezery, které mohou způsobit, že sankční architektura není pro daný účel úplně vhodná,“ cituje list specialistu z britské Cranfield University.

Sankce se zmiňují například o zákazu vývozu hliníku a některých výrobků z hliníku do Ruska, ale oxid naopak k výrobě hliníku slouží.

Komu škodí sankce

Irský premiér Michael Martin navíc nedávno prohlásil, že sankce proti společnosti, která do Ruska surovinu dováží a jediným producentem oxidu hlinitého v Irsku, by způsobily větší škodu Evropské unii než Rusku.

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„Základním principem sankcí je, abychom si neublížili víc než Rusku nebo aby se nestaly kontraproduktivními. Mám dojem, že společnost Aughinish Alumina do této kategorie spadá,“ uvedl premiér. Ostatně sama společnost u vlády za neuvalení sankcí dlouhodobě lobbovala.

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Proti uvalení sankcí na společnost je taktéž místopředseda irské vlády Simon Harris. Podle něj stát nemůže volit „sankce, které by pro něj mohly být nákladné“. Úřady přesto firmu v současnosti prověřují.

Ukrajinská ambasáda nicméně poukazuje na to, že obyvatelé Ukrajiny denní pociťují ničivé důsledky ruské vojenské výroby.

„Jen za poslední týden Ruská federace odpálila proti ukrajinským městům a obcím více než 2 900 útočných dronů, téměř 1 560 naváděných leteckých pum a více než 150 raket různých typů. Každá aktivita, která může přispět k udržení průmyslové a vojenské kapacity Ruska, si zaslouží pečlivé prozkoumání,“ uvedla ukrajinská ambasáda v Dublinu.

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