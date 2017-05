Miloš Zeman se na návštěvě v Pekingu setkal s čínským prezidentem

AKTUALIZOVÁNO před 42 minutami

Prezident Miloš Zeman při setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem řekl, že do Číny přijel proto, aby podpořil projekt novodobé Hedvábné stezky, která má posílit obchodní vztahy Číny s Evropou. Uvedl také, že by byl rád, aby tato stezka vedla až do České republiky. Po jednání národních delegací se oba prezidenti zúčastní podpisu několika memorand. Podle informací ČTK by se měla týkat ekonomických záležitostí.

Doporučujeme

Peking - Prezident Miloš Zeman se v pátek v Pekingu sešel se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Chovanec, Zaorálek ani Ludvík s prezidentem do Číny nepoletí, kvůli krizi zůstanou v Praze číst článek Zeman při setkání řekl, že do Číny přijel proto, aby podpořil projekt novodobé Hedvábné stezky, která má posílit obchodní vztahy Číny s Evropou. Uvedl také, že by byl rád, aby jedna z větví této stezky vedla přes Českou republiku. "Smyslem našeho i dalších setkání je pomoci tento projekt realizovat. Z tohoto důvodu jsme s sebou přivezli 38 naprosto konkrétních projektů, protože nemám rád politické fráze," prohlásil Zeman. "Z těchto 38 projektů bude 22 podepsáno dnes nebo zítra a zbývajících 16 na česko-čínském investičním fóru v červenci tohoto roku," dodal. Zeman, který tímto zahájil šestidenní návštěvu Číny, při setkání věnoval Si Ťin-pchingovi český překlad knihy čínského prezidenta, k níž český prezident napsal předmluvu. Po jednání národních delegací se oba prezidenti zúčastní podpisu několika memorand. Podle informací ČTK by se měla týkat ekonomických záležitostí. V seznamu členů národní delegace, která Zemana do Číny doprovází, jsou uvedeni například ministři průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), dopravy Dan Ťok a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (oba ANO). Ministerstva vnitra, zahraničí nebo zdravotnictví zastupují podle seznamu náměstci. V delegaci je i guvernér České národní banky Jiří Rusnok nebo Zemanův šéfporadce Martin Nejedlý. Posílení ekonomických vztahů navzdory obhájcům lidských práv Zeman chce v Číně řešit především ekonomické záležitosti. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka by se měl Zeman při setkání s čínským prezidentem zmínit i o mezilidských vztazích, tedy například o turismu. Počet čínských turistů jezdících do ČR stoupá a nárůst se předpokládá i v letošním roce. Čína bývá kritizována za nedodržování lidských práv. Posilování kontaktů mezi komunistickým režimem a Českou republikou se nelíbí některým neziskovým organizacím i politikům. Protesty se například v Česku konaly při loňské návštěvě čínského prezidenta v Praze. Došlo i k menším střetům příznivců a odpůrců návštěvy. Kontroverzi vyvolalo i loňské vstřícné prohlášení ústavních činitelů, které následovalo po čínské kritice návštěvy tibetského duchovního dalajlamy v České republice a poté, co se s ním sešli někteří čeští politici. Zeman je výrazným příznivcem rozšíření obchodu s Čínou. Poukazuje na to, že s Čínou uzavírá obchod řada zemí Evropské unie. Při návštěvě Si Ťin-pchinga v ČR byly oznámeny čínské investice do roku 2020 ve výši 294 miliard korun. Podle některých analytiků má ale řada projektů zpoždění. Upozorňují také, že pro českou ekonomiku jsou důležitější vztahy s jinými zeměmi, především z Evropy.

Pokračujte dál