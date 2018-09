Zeman mluvil v Německu hlavně o ekonomice. Kancléřce řekl, že je čínská agentka

Skoro třídenní cesta Miloše Zemana po Berlíně a okolí je u konce. "Mám po dnešku v Německu víc přátel," zhodnotil prezident návštěvu, kterou věnoval především obchodním vztahům mezi oběma státy.

Berlín - "Je to ekonomika, hlupáku," citoval Miloš Zeman volební slogan bývalého amerického prezidenta Billa Clintona v průběhu svého čtvrtečního setkání s čelními představiteli německých firem v berlínském hotelu Hilton.

K podnikatelům podle svých slov mluvil jako ekonom, ne jako politik. A byla to právě ekonomická témata, která dominovala celé Zemanově dvouapůldenní oficiální návštěvě Německa a jeho schůzkám s nejvyššími představiteli spolkové republiky - prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a kancléřkou Angelou Merkelovou.

"Chybí nám vysokorychlostní železnice Berlín-Praha a Mnichov-Praha," uvedl Zeman na otázku novinářů, o čem například s kancléřkou mluvil. Tyto projekty byly německou stranou zařazeny do kategorie nejvyšší priority. To znamená, že na ně vláda vyčlenila peníze z rozpočtu.

Kancléřka Merkelová uvítala Zemana českým "dobrý den" a podle prezidenta použila během neveřejné části jejich setkání ještě několik českých vět. Německá politička, původní profesí fyzikální chemička, strávila v Česku v 80. letech asi půl roku na studijním pobytu během studia doktorátu.

Cla vedou do pekel

Zeman se podle vlastního vyjádření s kancléřkou shodl na kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Toho přitom český prezident dříve chválil. "Říkal jsem paní kancléřce, a ta s tím plně souhlasila, že jestli zavedete cla na ocel, abyste povzbudil americký průmysl, který vyrábí auta, tak je dobré vědět takovou maličkost. Že auto je složeno z ocelových plechů," zkritizoval Zeman před novináři některá rozhodnutí amerického prezidenta.

Miloš Zeman zmínil také americké sankce proti Íránu a evropská odvetná opatření proti Rusku v souvislosti s anexí Krymu. "Česká republika a české firmy mají zájem obchodovat s Íránem. A já jsem tu od toho, abych hájil české národní zájmy, " řekl. "Zatím se organizují kontrasankce, což je cesta do pekel," dodal prezident, který se dlouhodobě o zrušení protiruských sankcí zasazuje.

Blízký vztah české hlavy státu k Rusku a také k Číně německá média často připomínají. Zeman tuto orientaci nehodlá měnit ani do budoucna. "Kancléřce jsem řekl, že je čínský agent, protože v Číně byla už jedenáctkrát, zatímco já jenom šestkrát. Udělám vše, abych ji dohnal," slíbil Zeman.

K otázce migrace a minulosti se Miloš Zeman nakonec vyjádřil jen okrajově. Obě témata spojil dohromady v odpovědi na otázku, jaký je jeho postoj k pravicově radikální Alternativě pro Německo (AfD), která zasedá v německém parlamentu.

"Samozřejmě, že AfD je strana protiimigrační. A to je mi nesporně sympatické," řekl novinářům Zeman. Německá média si ještě v srpnu všimla podpory, které Zeman vyjádřil demonstrantům v saském městě Chemnitz, mezi nimiž byli také podporovatelé krajní pravice.

Podle německého odborníka na česko-německé vztahy Kaie-Olafa Langa se Zeman vyznačuje "vysokou schopností iritovat". "Sám sebe staví jako protiklad západnímu a evropkému mainstreamu a jako zástupce běžného občana," vysvětluje Lang.

Pokud by měl ale Zeman v Německu odevzdat ve volbách některé straně svůj hlas, AfD by to nebyla. "Je ale dobré přečíst si program (AfD) jako celek a najednou zjistíte, že odsuzuje Benešovy dekrety," dodal Zeman. Na základě těchto dokumentů byli po druhé světové válce sudetští Němci v Československu zbaveni občanství i majetku.

Jeden z mluvčích AfD se skutečně v minulosti vyjádřil pro to, aby byly "po 70 letech konečně zrušeny nedemokratické dekrety". Na otázku válečných reparací, kterých se Německo v dohodách, rámujících vztahy mezi oběma zeměmi, nikdy výslovně nevzdalo, podle Zemana během návštěvy nedošlo.

Spor o zdravotní sestřičky

Setkání s novináři zahájil Zeman reakcí na tvrzení berlínského korespondenta Českého rozhlasu Pavla Poláka, který předtím na svém facebookovém účtu uvedl, že Zemana na jeho cestě doprovází tři lékaři a čtyři zdravotní sestry. Polák se za příspěvek posléze omluvil.

"Informaci jsem získal z jednoho zdroje a nemůžu ji ověřit," napsal novinář na sociální síť. Na českou ambasádu ho Zeman přesto odmítl pustit, dorazil místo něj jiný redaktor.

Zeman se na oficiální návštěvu k našemu největšímu sousedovi vrátil poprvé po pěti letech. Jeho cesta se z různých důvodů odkládala, nakonec se uskutečnila jen asi dva týdny po návštěvě českého premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády se ale mnohem více než Zeman věnoval právě migraci.

Původním záměrem bylo do Zemanova třídenního programu zahrnout také setkání s Wolfgangem Schäublem, dlouholetým německým ministrem vnitra a financí a momentálním předsedou německého parlamentu. Nakonec se však schůzka odložila. Schäuble by měl ale Zemanovi návštěvu opětovat a v blízké době přijet do Prahy.

Video: Miloš Zeman na návštěvě u kancléřky Merkelové.