Zeman jede příští týden do Německa, v pátek se setká s Merkelovou

Český prezident bude v Německu jednat i se zástupci tamních firem, které v ČR investují.

Berlín - Českého prezidenta Miloše Zemana přijme německá kancléřka Angela Merkelová za týden, uvedla německá strana. V pátek 21. září se Zeman setká také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Ve Spolkové republice bude český prezident na třídenní oficiální návštěvě.

Do Berlína Zeman dorazí ve středu 19. září odpoledne, politická jednání ho čekají především ve čtvrtek a v pátek. Ve čtvrtek vyrazí do nedaleké Postupimi, kde se setká s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Woidtkem. Podle informací ČTK by si v braniborské metropoli měl také prohlédnout zámek Cecilienhof, kde se po druhé světové válce uskutečnila postupimská konference.

Ve čtvrtek odpoledne pak má Zeman v Berlíně jednat se zástupci německých firem, které v Česku investují.

V pátek před polednem se prezident setká se svým německým protějškem Steinmeierem, který ho přivítá s vojenskými poctami. Během společného oběda mají diskutovat především o přeshraniční spoluprací a vzájemných ekonomických vztazích. Tématem má být i vnitřní politika obou zemí, reforma Evropské unie, evropský rozpočet, volby do Evropského parlamentu, migrace či vztahy s Ruskem.

Kolem 15:30 SELČ pak Zemana v budově berlínského kancléřství přijme Merkelová. Oba politici mají mluvit o problematice migrace, energetiky, bilaterální ekonomické spolupráce, politické situaci v obou zemích nebo o Rusku a Evropské unii.

Ani po setkání se Steinmeierem, ani po jednání s Merkelovou není naplánována tisková konference. S médii se má Zeman samostatně sejít až po obou schůzkách.