Češi volí mezi Kremlem a Bruselem, Zeman je populista se zálibou v alkoholu, píší zahraniční média

před 12 hodinami

"Když chce český prezident vtipkovat, je to často mimo - pak působí, jako by se už neovládal," popsal Miloše Zemana německý magazín Spiegel.

Praha - Je to souboj o orientaci země. Tak vidí české prezidentské volby řada zahraničních médií.

Stávající hlavě státu Miloši Zemanovi připomínají náchylnost k Rusku, jeho bonmoty o likvidování novinářů nebo vulgární výrazy o ruské punkové skupině Pussy Riot v živém vysílání Českého rozhlasu.

Prestižní britský list Financial Times vydal v první den voleb článek s titulkem "Make Milos Zeman great again" - v narážce na heslo amerického prezidenta Donalda Trumpa "Make America Great Again" (Učiňme Ameriku opět skvělou).

Zemana deník popisuje jako veterána politiky, který má šanci zvítězit už v prvním kole voleb. "Nedávno byl vyfocen, jak drží maketu samopalu s nápisem 'na novináře' a s lahví národního nápoje Becherovka místo zásobníku," doplňuje.

Na stávajícího českého prezidenta se zaměřují taky německá média, která volbám věnují poměrně velký prostor.

Server rozhlasové stanice Deutsche Welle Zemana označil za "kontroverzního populistu", který by schválil ruskou anexi Krymu.

"Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den - pro Česko a pro Evropu," přisadil si zase bavorský list Süddeutsche Zeitung.

Server německého magazínu Spiegel nadepsal text o českých volbách titulkem "Nejhorší volba". Německým čtenářům představil řadu Zemanových sporných výroků. "Když chce český prezident vtipkovat, je to často mimo - pak působí, jako by se už neovládal. Ale mnoho z toho, co třiasedmdesátiletý politik říká, je vědomá hra se záští nebo záměrná provokace," míní Spiegel.

Referendum o Miloši Zemanovi

Britskému listu The Guardian poskytl ve čtvrtek rozhovor akademik Jiří Drahoš, další kandidát na českého prezidenta. V interview se přihlásil k odkazu první české hlavy státu Václava Havla.

Drahoš rovněž dodal, že pokud bude zvolen, nedovolí premiérovi Andreji Babišovi, který je vyšetřován kvůli dotaci na Farmu Čapí hnízdo, vést vládu.

"Drahoš se chce zaměřit na posílení prozápadní orientace České republiky, což je v kontrastu s bývalým členstvím Československa v alianci Varšavské smlouvy," doplnil deník.

Drahoše cituje i web bruselského deníku Politico. "V Česku máme přísloví, že ryba smrdí od hlavy, a to perfektně sedí na Zemanovo funkční období na Hradě," zkritizoval prezidenta Drahoš.

Tak takhle vidí nastávající české volební drama titulky některých zahraničních médií. U mě to vyhrály @FinancialTimes. A co u vás? @Hospodarky pic.twitter.com/XOI71cpX46 — Martin Ehl (@MartinCZV4EU) January 12, 2018

Britský server BBC upozorňuje, že český prezident má spíš symbolické pravomoci, a tak volby vnímá jako referendum o Miloši Zemanovi. Toho vykresluje jako mistra politické nekorektnosti, těžkého kuřáka a politika staré školy, který se netají zálibou v alkoholu.

"Jako hlavní řečník hovořil na sjezdu antiimigrantské strany SPD. Bylo to bezprecedentní vystoupení pro politika, který sám sebe označuje za levicového," napsal.

Britský @guardiannews zařadil text o volbách v Česku těsně pod otvírák. @jiridrahos1 se v něm přihlašuje k Václavu Havlovi a zdůrazňuje, že - pokud bude zvolen - nedovolí Babišovi kvůli Čapímu hnízdu pokračovat ve funkci premiéra. https://t.co/kZkPje1tZK… — Jan Hejl (@janhejl) January 11, 2018

Drahoš jako horší partner pro Rusko

Podobně hodnotí české volby také největší polský deník Gazeta Wyborcza. "Zemanův protikandidát Jiří Drahoš chce, aby Česko vešlo do klubu, který rozhoduje o směřování Evropské unie," poznamenává list. Titulek jeho článku se ostatně ptá: Vyberou si Češi Kreml, nebo Brusel?

Podle ruského liberálního listu Kommersant by Drahoš nebyl tak dobrý partner pro Moskvu jako Zeman.

"Ačkoliv Miloš Zeman vede, nestačí mu hlasy na to, aby získal absolutní většinu a omezil volby na jedno kolo. Všichni dotázaní experti se přiklánějí k tomu, že se druhé kolo uskuteční. A neexistuje záruka, že vítěz prvního kola vyhraje i v kole druhém," tvrdí deník.

Historicky druhá přímá volba českého prezidenta začíná v pátek ve 14 hodin, volební místnosti se uzavřou ve stejný čas o den později. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční počet hlasů, za dva týdny se uskuteční druhé kolo.

Video: Pokud ve volbách zvítězí Zeman a Babiš zůstane premiérem, nastane změna politického systému, tvrdí slovenský novinář