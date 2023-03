V Evropě vzniká bumerang proti "zelené" politice. Nizozemští farmáři vyhráli volby

Regionální hlasování málokdy způsobují palcové titulky i za hranicemi dané země. Přesně to se ale teď děje kvůli vítězství nizozemských farmářů v tamních krajských volbách.

Strana, která před pár lety ani neexistovala, porazila minulý týden ve volbách do krajských zastupitelstev v Nizozemsku všechny zavedené partaje, včetně strany premiéra Marka Rutteho, a skončila první. Jde přitom o formaci pouze jednoho tématu: odporu proti rozhodnutí vlády snižovat emise v zemi.

Vítězství v regionálních volbách si připsala strana známá pod zkratkou BBB (BoerBurger Beweging, v překladu Hnutí farmář-občan), kterou dalo dohromady rozhodnutí Rutteho vlády radikálně omezit ještě do konce tohoto desetiletí oxidy dusíku a amoniak. Ty vypouštějí do ovzduší a půdy nizozemské farmy.

V zemi rozlohou menší než Česko se chovají miliony krav a prasat a intenzivně se hnojí. Nizozemsko je po USA druhým největším vývozcem zemědělského zboží na světě.

Země se v minulosti několikrát stala inkubátorem trendů, které se pak rozšířily do ostatních států v Evropě. Analytici proto upozorňují, že by zastánci Green Dealu, tedy dohody o omezení zplodin v celé EU do roku 2030, měli zpozornět.

"Lidi, co se to, sakra, stalo?!" reagovala na nečekané volební vítězství předsedkyně BBB, farmářka a jediná poslankyně za stranu Caroline van der Plasová. "Teď už nás nemohou ignorovat," dodala.

Nováčci v Senátu

Rutteho koalice plánuje snížit v rámci tažení za čistším vzduchem a vodou počet krav až o třetinu a nabízí za to farmářům odstupné. Většinu z nich ale vláda nepřesvědčila, aby svoji živnost upravili nebo pověsili na hřebík. Tisíce zemědělců loni v létě na protest proti "zelené" politice kabinetu blokovaly několik týdnů svými traktory dálnice a vykydaly hnůj před vládními budovami.

BBB později nabrala i část městských voličů, když vláda zastavila několik bytových projektů v zemi s odůvodněním, že velké stavby také produkují emise.

Rutteho kabinet tím reagoval na několik soudních verdiktů, podle kterých Nizozemsko porušuje mezinárodní dohody i evropské zákony, když neomezuje oxidy dusíky. Zemi už za to byly vyměřeny první pokuty.

Teď je mezi sankcionovanými i samotná Rutteho čtyřkoalice. Porážkou od BBB přišla o většinu v nizozemském Senátu, protože jeho složení určují volby do krajských zastupitelstev. Bez podpory v Senátu přitom nelze schvalovat zákony.

BBB je v něm nově nejsilnější stranou s 15 senátory ze 75, ve většině případů naprostými nováčky v politice. Schopnost Marka Rutteho prosazovat vládní kroky bude nyní podstatně oslabena, protože premiér bude muset s každým krokem žádat opozici o podporu.

Revolta roste napříč Evropou

Nemusí ale zůstat jen u dopadů na domácí dění. Podobně jako nizozemští farmáři protestovali proti Green Dealu také němečtí, francouzští a naposledy před dvěma týdny belgičtí zemědělci. Evropská klimatická politika byla na jejich demonstracích rámována jako novodobá tyranie a živobytí farmářů jako její oběti.

Podle některých sociálních vědců by se proto revolta proti Green Dealu mohla opakovat v dalších evropských zemích. "Nizozemsko bylo vždycky trochu poslem toho, co se pak dělo jinde," tvrdí podle britského deníku The Guardian specialistka na populismus evropských stran Catherine Fieschiová. Nizozemsko například jako první liberalizovalo držení měkkých drog, zavedlo eutanazii a také zažilo džihádistický útok - vraždu filmového režiséra Thea van Gogha v roce 2004.

"Úspěch BBB je znamením, že se v Evropě začíná formovat zelený bumerang. Řadu vlád by to mohlo narušit, zejména pokud jsou to koalice," řekla Fieschiová.

Politickou podporu BBB vyjádřili v uplynulých měsících šéfka krajní pravice ve Francii Marine Le Penová a také vedení polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS). Ta je na půdě EU spojencem české vládní ODS. Green Deal obě strany pravidelně kritizují.