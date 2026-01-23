Zelenskyj zpražil Evropu jako nikdy předtím. Mluví se o veřejném ponížení a bezmoci

Projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Světovém ekonomickém fóru v Davosu letos patřil k nejostřejším vystoupením, jaké vůči Evropě od začátku ruské invaze pronesl. Zatímco v minulých letech Ukrajina mluvila o Evropské unii především jako o klíčovém spojenci, tentokrát zazněla tvrdá kritika slabosti, nerozhodnosti a závislosti na Spojených státech.
Zelenskyj označil ve čtvrtek Evropu za „ztracenou“ a obvinil ji, že místo aby sama převzala odpovědnost za bezpečnost kontinentu, snaží se hlavně přizpůsobit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Místo toho, aby se ujala vedení v obraně svobody po celém světě, zejména když se pozornost Ameriky přesouvá jinam, Evropa vypadá ztraceně a snaží se přesvědčit amerického prezidenta, aby změnil názor,“ řekl ukrajinský prezident v Davosu.
Podle Zelenského je právě tato mentalita jedním z hlavních problémů. Evropané podle něj stále jednají, jako by rozhodující slovo patřilo někomu jinému – Washingtonu. „Prezident Trump miluje sám sebe a říká, že miluje Evropu, ale takovou Evropu nebude poslouchat,“ prohlásil Zelenskyj krátce po soukromém setkání s americkým prezidentem.
Ještě tvrději pak zpochybnil skutečný význam Evropské unie coby globálního aktéra: „Evropa stále působí spíše jako zeměpisný, historický a tradiční fenomén, nikoli jako skutečná politická síla nebo velmoc,“ soudí Zelenskyj.
„Už rok říkám totéž a nic se nezměnilo“
Zelenskyj připomněl, že už loni na stejném místě varoval, že se Evropa musí naučit bránit sama. Letos podle něj musí opakovat totéž. „Právě loni jsem zde v Davosu zakončil svůj projev slovy: ‚Evropa musí vědět, jak se bránit.‘ Uplynul rok a nic se nezměnilo - stále jsme v situaci, kdy musím říkat stejná slova,“ uvedl.
Evropě vyčetl, že její politici sice často mluví o nutnosti síly a jednoty, ale zároveň čekají, až jim někdo zvenčí řekne, co mají dělat.
„Někteří Evropané jsou opravdu silní, to je pravda, ale mnozí říkají, že ‚musíme být silní‘, a vždy chtějí, aby jim někdo jiný řekl, jak dlouho musí být silní, nejlépe až do příštích voleb,“ dodal.
Grónsko jako symbol evropské bezmoci
Jedním z konkrétních příkladů, na nichž Zelenskyj ilustroval evropskou slabost, byla reakce na Trumpovy výroky o možném převzetí Grónska. Prezident kritizoval, že státy NATO poslaly na strategicky důležitý ostrov jen symbolický počet vojáků.
„Pokud pošlete 30 nebo 40 vojáků na Grónsko, k čemu to je? Jaký vzkaz to vysílá? Jaký vzkaz to vysílá Putinovi? Číně? A co je ještě důležitější, jaký vzkaz to vysílá Dánsku?“ ptal se.
Podle něj Evropa stojí před volbou: buď jasně deklaruje, že je připravena region bránit, nebo riskuje, že ji nikdo nebude brát vážně. „Buď prohlásíte, že evropské základny budou chránit region před Ruskem a Čínou... nebo riskujete, že vás nebudou brát vážně, protože 30 nebo 40 vojáků nic neochrání,“ řekl.
Evropa miluje diskuse, ale neumí konat
Zelenskyj se opřel také do pomalého a váhavého přístupu k sankcím proti Rusku. Připomněl, že EU stále nedokáže účinně zabavovat ruské ropné tankery ani plně využít zmrazené ruské finance na pomoc Ukrajině. „Evropa miluje diskuse,“ konstatoval suše.
Zdůraznil, že právě příjmy z prodeje ropy a plynu umožňují Kremlu pokračovat ve válce. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ prohlásil.
Kritizoval rovněž skutečnost, že Rusko je stále schopné vyrábět balistické rakety díky dovozu součástek nejen z Číny, ale i ze Západu. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ posteskl si Zelenskyj.
Světový řád stojí na činech, ne na prohlášeních
Zelenskyj svůj projev uzavřel širší výzvou, aby Západ přestal reagovat se zpožděním a začal jednat dřív, než se krize prohloubí – ať už jde o Ukrajinu, Írán nebo jiné autoritářské režimy. „Světový řád je založen na činech. A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil.
Současně oznámil, že se v nejbližších dnech - podle aktuálních zpráv nejspíš ještě v pátek - uskuteční jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy ve Spojených arabských emirátech. Podle něj jsou dokumenty k ukončení války „takřka hotové“ a nyní je na Moskvě, zda bude ochotna ke kompromisům.
Zelenského davoský projev nicméně ukázal, že kromě Ruska považuje za zásadní problém i samotnou Evropu. Kontinent, který podle něj stále váhá převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost i za obranu hodnot, na nichž byl poválečný řád postaven.