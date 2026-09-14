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Zahraničí

„Má jen jednu možnost.“ Zelenskyj žádá konec šéfžalobce. Ten mu odpověděl výhrůžkou

ČTK,Zahraničí
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že požádal parlament o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten minulý týden podal demisi v souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu. Kravčenko v pondělí sdělil, že je v zahraničí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr ZelenskyjFoto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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„Tento generální prokurátor má jen jednu možnost: odvolání z funkce. Přesně to jsem mu také řekl,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. „Žádám poslance, aby toto odvolání neprodleně podpořili,“ dodal.

Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) začátkem září oznámily, že odhalily zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře.

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Současně podnikly razii v budově státního zastupitelství, včetně Kravčenkovy kanceláře. V souvislosti s případem byl vzat do vazby Kravčenkův náměstek Serhij Kropyva.

Členové spolčení podle vyšetřovatelů vybírali úplatky za to, že nebudou bránit činnosti call center, která ve velkém okrádají občany Ukrajiny i cizince. Získané peníze pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Celkem šlo o 42 milionů hřiven (zhruba 19,5 milionu Kč).

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Kravčenko vinu popírá a tvrdí, že skutečným cílem akce NABU a SAP bylo razií získat přístup k materiálům státního zastupitelství týkajícím se vedoucích představitelů a pracovníků obou protikorupčních úřadů, docílit odvolání generálního prokurátora a zastavit přijímání procesních rozhodnutí v těchto případech.

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Kravčenko v pondělí oznámil, že se nachází na zahraniční pracovní cestě. Během ní chce mezinárodní partnery informovat o „skutečném stavu systému protikorupčních orgánů“ na Ukrajině a také o „známkách soustřeďování nekontrolovaného vlivu v jejich rukou a rizicích“.

Případ přichází v době, kdy ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují několik významných kauz zasahujících do nejvyšších pater státní moci, mimo jiné kolem bývalé zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a státní energetické společnosti Enerhoatom.

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