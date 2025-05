Zelenskyj už se s Putinem setkal. Jejich "chemie" oproti dnešku bije do očí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem sešel oficiálně jen jednou, a to na konci roku 2019 v Paříži. Zelenskyj byl tehdy poměrně čerstvě zvoleným novým prezidentem Ukrajiny jako ten, který zklidní napjatou situaci s Ruskem.

Na konci roku 2019, jen několik měsíců po zvolení do prezidentského úřadu, se Zelenskyj poprvé (a prozatím naposled) osobně setkal s Putinem. Stalo se tak v rámci jednání tzv. normandské čtyřky, kterého se zúčastnil i francouzský prezident Emmanuel Macron či tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová.

Ukrajinský prezident a šéf Kremlu tehdy slíbili úplné respektování příměří na východě Ukrajiny. Na kontrole hranic či budoucím uspořádáním Donbasu se ale neshodli.

Už během voleb se Zelenskyj prohlašoval za "prezidenta míru" a člověka, který ukončí válku na Donbasu. Tvrdil, že se chce s Putinem dohodnout na klidu zbraní.

Podle Josefa Pazderky, novináře a šéfredaktora Českého rozhlasu Plus, Zelenskyj dokonce jezdil do Donbasu přesvědčovat ukrajinské vojáky, aby složili zbraně, že bude jednat a konečně zavládne mír.

"Zelenskyj v roce 2019 skutečně vystupuje rétoricky, oficiálně, konkrétními kroky jako takzvaný prezident míru, který se chce s Putinem všemi možnými způsoby dohodnout," uvedl Pazderka.

Vystrašený nováček naproti Putinovi

Záběry ze setkání ukazují příchod Zelenského, Putina, Macrona a Merkelové do místnosti plné novinářů. Ukrajinský prezident na nich působí nejistě, jeho francouzský a ruský protějšek mu dokonce ukazují, kam se podívat do kamery.

Podle Pazderky může být vysvětlením i to, že jako bývalý herec neměl s aktivní politikou moc přímých zkušeností.

"Když dám trochu extrémní příklad, je to, jako kdyby zvolili prezidentem Petra Čtvrtníčka nebo nějakého komika - Milana Šteindlera, nebo kohokoliv podobného," dovysvětlil Pazderka s tím, že Zelenskyj byl tehdy považován za protestní hlas proti dosavadním ukrajinským politikům a nezkušenost byla zároveň i prezidentova image.

"Z druhé strany, v tehdejší době, v roce 2019, vidíme takové opatrné přešlapování ze strany Putina. Je zjevné z těch různých náznaků i pozdějších informací, že Zelenským vlastně pohrdal, že ho nebral jako silného soupeře," popsal Pazderka.

Jen blafuje, myslel si Zelenskyj

Do února 2022 řešil Zelenskyj převážně válku na Donbase a anexi Krymu. Záhy po svém zvolení pochopil, že vyjednávání s Putinem nebude jednoduché a případný kompromis nebo dohoda budou velmi obtížné.

Podle Pazderky do poslední chvíle ale nevěřil tomu, že by Kreml vojensky zaútočil.

"Neustále to bral jako určité vydírání, psychologický nátlak, blafování. I ty přesuny vojsk na hranici s Ukrajinou bral jako součást nějaké širší strategie, jak vytvořit psychologický tlak na Kyjev, ale ten vojenský, plnohodnotný a plošný útok 24. února 2022 nečekal."

Setkání po šesti letech?

Vztah obou mužů se od roku 2019 pochopitelně zásadně proměnil. Zelenského vývoj Pazderka popisuje jako dospění do státníka, který si musí ve prospěch své země umět představit úplně cokoliv.

"V danou chvíli, přestože to bylo ještě donedávna jen těžko představitelné, si dokážu představit, že se Zelenskyj setká přímo i s Putinem, ale bude to pro něj velice složité. Velice těžké,"

Setkání by bylo do určité míry i signálem k ukrajinské veřejnosti, která s odkazem na statisíce obětí považuje Putina za válečného zločince.

"Atmosféra kolem toho by potenciálně byla velice napjatá. Ale myslím si, že to Zelenskyj pod tlakem všech okolností bude ochotný udělat. Přestože i on osobně považuje Putina za válečného zločince," uzavřel Pazderka.

Putin: Navrhujeme bez podmínek jednat v Istanbulu. Zelenskyj: Budu tam, očekávám Putina osobně