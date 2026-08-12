Zelenskyj ustoupil USA. Ukrajina náhle změnila cíle útoků, ve hře je velká dohoda

Ukrajina na žádost americké vlády zastavila útoky na ropné tankery u ruského Novorossijsku. Americký viceprezident J. D. Vance o to během telefonátu osobně požádal prezidenta Volodymyra Zelenského s odůvodněním, že údery ohrožují dodávky kazašské ropy a poškozují americké firmy. Kyjev podle Financial Times doufá, že tím posune jednání o licenci na výrobu střel Patriot.
Deník Financial Times (FT) s odkazem na vysoce postavené ukrajinské činitele ve středu uvedl, že Kyjev po Vanceově žádosti z 31. července přestal útočit na ropné tankery u terminálu Kaspického ropovodního konsorcia (CPC) v ruském Novorossijsku.
Zároveň se zavázal neútočit na infrastrukturu terminálu ani na neruské lodě. Výjimkou mají být plavidla pod ukrajinskými sankcemi nebo lodě převážející ruskou ropu či jiný ruský náklad.
„Velmi pozorně nasloucháme našim americkým partnerům,“ uvedl pro FT vysoce postavený ukrajinský činitel. S tím, že Kyjev v reakci na americkou žádost vytvořil příslušné mechanismy.
Washington svou žádost zdůvodnil tím, že útoky na tankery destabilizují trh s ropou a narušují činnost amerických společností. Ačkoliv ropovod CPC ústí v ruském přístavu Novorossijsk, přepravuje se jím především ropa z Kazachstánu.
Ta pro západní trhy představuje zásadní alternativu k ruským dodávkám energie – o to více v době, kdy jsou dodávky z Blízkého východu omezené kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem. Významné podíly v tomto ropovodu i kazašských ropných polích navíc drží americké koncerny Chevron a ExxonMobil.
Zatímco v květnu terminál CPC odbavil téměř dva miliony barelů ropy denně, po červencových ukrajinských útocích objem klesl na 1,3 milionu barelů.
Kvůli bezpečnostním rizikům také vzrostly ceny přepravy a pojištění na více než dvojnásobek. Při jednom z úderů dokonce ukrajinské drony přímo zasáhly tanker pronajatý společností ExxonMobil.
Hra o Patrioty
FT s odkazem na zdroj obeznámený s ukrajinským postojem dodává, že Kyjev žádosti Trumpovy administrativy vyhověl i s vidinou posunout jednání o amerických licencích na výrobu protiraketových střel Patriot. Ukrajina rovněž doufá, že jich před zimou nakoupí několik stovek, protože se očekává zesílení ruských vzdušných útoků na kritickou infrastrukturu.
Americký prezident Donald Trump sice Ukrajině slíbil udělení licence už během summitu NATO v Ankaře na začátku července, od té doby však své stanovisko několikrát změnil.
Nové cíle v Novorossijsku
Ačkoliv Ukrajina přestala útočit na terminál, její dronová kampaň v Novorossijsku pokračuje, zaměřuje se však na vojenské cíle. Ve středu zde ukrajinské síly udeřily na ruskou námořní základnu, kde podle Zelenského zasáhly pozice protivzdušné obrany, mola a přístavní infrastrukturu.
Kyjev zároveň zintenzivnil tlak na ruskou energetiku v dalších regionech. Začátkem srpna ukrajinské drony zasáhly tři ruské rafinerie v Baškortostánu, čímž vyřadily část ruských rafinérských kapacit.
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