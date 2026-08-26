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Zahraničí

Zelenskyj udělil Elonu Muskovi Řád svobody za pomoc Ukrajině

ČTK
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedno z nejvyšších státních vyznamenání majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi, oznámila ve středu média s odvoláním na prezidentův výnos. Kyjev se snaží rozšířit využívání terminálů Starlink Muskovy společnosti SpaceX, které ukrajinským silám zajišťují komunikaci na bojišti, poznamenala agentura Reuters.

Elon Musk
Musk krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 spustil nad Ukrajinou satelitní internetovou službu Starlink, která se stala životodárnou silou ukrajinské komunikace na bojišti a nástrojem pro navigování dronů. (Elon Musk)Foto: Reuters
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Musk obdržel Řád svobody „za mimořádné osobní zásluhy při ochraně životů a svobody lidí a při rozvoji vztahů mezi národy Ukrajiny a Spojených států“, praví se v prezidentově dekretu.

Musk krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 spustil nad Ukrajinou satelitní internetovou službu Starlink, která se stala životodárnou silou ukrajinské komunikace na bojišti a nástrojem pro navigování dronů. Musk také na popud Mychajla Fedorova, který od ledna do července působil jako ukrajinský ministr obrany, souhlasil s vypnutím tisíců terminálů Starlink, které si „načerno“ opatřili Rusové a využívali je proti Ukrajině, připomněl Reuters.

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Ukrajina nyní žádá, aby mohla používat Starlink k útokům na ruském území na cíle, jako jsou odpalovací zařízení ruských raket, která ničí ukrajinská města. Zelenskyj uvedl, že mu bylo řečeno, že Musk se proti tomuto kroku postavil jako proti „velké eskalaci“ války, ale že Ukrajina „začala dostávat jinou, povzbudivější zpětnou vazbu“, napsal Reuters a dodal, že podle Zelenského by používání Starlinku nad ruským územím mohlo snížit kapacity, na které Rusko spoléhá, aby válku protahovalo.

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