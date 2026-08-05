Zelenskyj si postěžoval na snížení dodávek protiraketových střel od partnerů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si ve středu postěžoval na snížení dodávek zbraní pro ukrajinskou protiraketovou obranu od partnerů. Stalo se tak poté, co Ukrajinci v noci na dnešek nedokázali sestřelit žádnou z vypálených ruských raket. Americký prezident Donald Trump podle médií kvůli válce proti Íránu odmítl dřívější Zelenského žádost o dodávku stovek střel pro systémy Patriot.
Ruské rakety toto léto téměř denně dopadají na ukrajinská města. Ve středu v Kyjevě a v jeho okolí podle Zelenského zabily 17 lidí a desítky dalších zranily. Moskva využívá kritického nedostatku protiraketových střel Patriot, což je prakticky jediná zbraň v ukrajinském arzenálu schopná ničit ruské balistické rakety, poznamenala agentura AP.
"Letos se, bohužel, výrazně snížily dodávky pro protiraketovou obranu od partnerů. Počet raket pro protivzdušnou obranu v dodávkách se snížil na třetinu ve srovnání s rokem 2025. A nejde jen o toto léto, ale o celé první pololetí letošního roku. Partneři rakety mají.
Je důležité, aby přijali potřebná politická rozhodnutí ohledně dodávek a urychlení výroby, včetně lokalizace výroby na Ukrajině. To je něco, co může hmatatelně podpořit nejen naši zemi, ale i ochranu životů," napsal Zelenskyj na sociální síti po poradě s armádními veliteli.
Zelenskyj v rozhovoru s reportérem serveru Axios uvedl, že při setkání s Trumpem v Bílém domě na konci července požádal o 300 protiraketových střel pro systémy Patriot. Ve středu ale list Financial Times s odvoláním na své zdroje napsal, že Trump tuto žádost odmítl, což vysvětlil nedostatkem těchto střel v amerických skladech kvůli válce proti Íránu.
Rusko v noci na středu proti Ukrajině kromě 115 dronů vyslalo i 24 raket IskanderM/S-400 a čtyři střely Cirkon/Oniks. Sestřelit se podařilo jen 98 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo v ranním hlášení.
V Kyjevské oblasti a v hlavním městě přišlo o život nejméně 17 lidí při ruských útocích, jejichž cílem byly hlavně sklady a logistická centra velkých maloobchodních řetězců, oznámil dříve Zelenskyj. Zraněných je nejméně 44. Moskva masivní noční útok potvrdila s tím, že podle ní mířil na sklady zbraní a vojenského materiálu. V Kyjevě byl na čtvrtek vyhlášen smutek za oběti ruského útoku.
Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině invazí 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Při sobotním útoku na Kyjev zahynulo nejméně devět lidí a přinejmenším 30 bylo zraněno.
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