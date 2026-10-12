Zelenskyj si pochvaluje nezvyklý klid po úderu na „ruský Google". Má to však háček

Ze sociálních sítí po ukrajinských úderech na datová centra Yandexu náhle zmizeli ruští boti. Alespoň to tvrdí někteří politici, komentátoři či samotní uživatelé. Pravdou je, že ukrajinské drony skutečně ochromily ruského technologického giganta, zda tím ale vyřadily i ruské „trollí farmy“, zdaleka tak jednoznačné není.
Od čtvrtka do neděle udeřily ukrajinské drony na tři datová centra největší ruské internetové společnosti Yandex. Terčem útoků se stala zařízení v Sasovu v Rjazaňské oblasti, v Kalužské oblasti jihozápadně od Moskvy a ve Vladimirské oblasti východně od ruské metropole.
Samotná společnost, které se přezdívá „ruský Google“, potvrdila v neděli rozsáhlé výpadky. Útoky zasáhly jak její vlastní produkty, které využívá přibližně 80 procent ruské populace, tak i další firmy závislé na její infrastruktuře – od bank až po internetové obchody.
Vedle narušení ruské digitální infrastruktury však útoky na technologického giganta vyvolaly pozornost i z jiného důvodu. Uživatelé sociálních sítí, politici a komentátoři totiž začali upozorňovat, že z diskusí začali náhle mizet automatizované účty (takzvaní boti), které mají v rámci ruských operací ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí.
„Začalo se lépe dýchat“
„Když jsme začali reagovat na ruskou operaci proti našim datovým centrům a naše údery zasáhly datová centra Yandexu, na mnoha sociálních sítích se najednou začalo trochu lépe dýchat,“ poznamenal v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém online projevu na Varšavském bezpečnostním fóru.
„Všimlo si toho opravdu hodně lidí. Bylo méně nenávisti, méně rozdělování společnosti a méně provokací, protože ubylo botů,“ dodal Zelenskyj s tím, že je „celkem jasné, odkud tyto účty pocházely.“
Ukrajinský prezident však nebyl zdaleka jediný, kdo zmínil tuto souvislost. Na sociálních sítích se začaly ve velkém šířit například spekulace, že po útocích výrazně oslabila online aktivita spojená s německou krajně pravicovou stranou Alternativa pro Německo (AfD).
„Pokud se to potvrdí, je to výmluvné: ruská datová centra jsou zasažena a online aktivita kolem AfD náhle prudce klesá,“ poznamenal k tomu na síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Podobné dohady o úbytku automatizovaných účtů se objevily také ve Velké Británii v souvislosti se stranou Reform UK nebo ve Spojených státech.
Spekulace zaujaly také několik známých politických osobností a komentátorů. Patří mezi ně Laura Loomerová, pravicová aktivistka a podporovatelka Donalda Trumpa, ruský opoziční politik a bývalý mistr světa v šachu Garri Kasparov či Michael McFaul, někdejší americký velvyslanec v Rusku.
Někteří uživatelé sítě X pak začali boty dokonce „testovat“. Záměrně zveřejňovali kontroverzní názory, které by za běžných okolností měly vyvolat odpovědi automatizovaných účtů. Když očekávaná reakce nepřišla, řada z nich vyvodila, že předchozí útoky na jejich profily měly souviset právě s odstavenými účty spojené s Yandexem.
Zda v důsledku ukrajinských útoků skutečně došlo k ochromení ruských „trollích farem“, však ve skutečnosti není zdaleka tak jasné.
Dokazují data skutečně úbytek ruských botů?
Analýza dat služby Cloudflare Radar skutečně potvrdila, že automatizovaný provoz pocházející ze sítě Yandexu v neděli klesl přibližně o 94 procent ve srovnání s průměrnými hodnotami z druhé poloviny září. Jak však upozorňuje britský deník The Independent, tato čísla sama o sobě neukazují, že ze sociálních sítí zmizely propagandistické účty.
Tato data totiž zahrnují mnohem širší škálu činností než jen aktivitu botů na sociálních sítích. Patří sem například takzvané crawlery, které automaticky procházejí webové stránky a sbírají data pro internetové vyhledávače nebo systémy umělé inteligence. Takové nástroje používá samotný Yandex, ale i Google či další konkurenti.
„Grafy, které se nyní široce sdílejí na internetu, proto samy o sobě nedokazují, že ubylo automatizovaných účtů publikujících příspěvky na sociálních sítích. Nic také jednoznačně nenasvědčuje tomu, že by ukrajinské útoky měly na jejich činnost jakýkoli přímý dopad,“ dodává The Independent.
Kreml útoky nebere na lehkou váhu
Ruský prezident Vladimir Putin se k útokům zatím nevyjádřil. Podle The Moscow Times se však objevily určité náznaky, že Kreml bere situaci vážně.
V pondělí ministr pro digitální rozvoj Maksut Šadajev sdělil výboru Státní dumy, že jeho úřad spolupracuje s ministerstvem obrany na opatřeních k ochraně datových center. „Rozsah útoků – které jsme všichni sledovali v reálném čase – byl bezprecedentní,“ uvedl Šadajev. Dodal, že „celé odvětví nyní pomáhá řešit“ chaos, který tyto útoky způsobily.
Ukrajina se v posledních měsících stále více snaží oslabit ruskou ekonomiku tím, že cílí na infrastrukturu důležitou pro největší ruské podniky. Už na začátku letošního roku začala systematicky útočit také na logistická centra společnosti Wildberries, ruské obdoby Amazonu. Útoky na datová centra však do této strategie zařadila až nyní.
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