Zelenskyj se plánuje setkat s Trumpem na konci září v New Yorku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se plánuje setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na konci září v New Yorku. Američtí a ukrajinští vyjednavači jsou v neustálém kontaktu, řekl ve čtvrtek podle tiskových agentur po schůzce s kanadským premiérem Markem Carneym v Calgary.
Třístranná jednání o ukončení války na Ukrajině se podle Zelenského neuskuteční před parlamentními volbami v Rusku, které se konají 20. září.
Na otázku ohledně možných jednání o zmírnění bojů na Ukrajině, kterou Rusko v roce 2022 napadlo, Zelenskyj odpověděl, že v období ruských voleb neočekává žádné podstatné rozhovory.
"Na konci září bychom měli mít příležitost setkat se s americkým týmem v New Yorku," řekl Zelenskyj. "A myslím, že budu moci být otevřenější po setkání s prezidentem Trumpem," dodal. Zelenskyj se s šéfem Bílého domu nejspíš setká na okraj Valného shromáždění OSN, poznamenala agentura AFP.
Ukrajinský vůdce také uvedl, že doufá v pokrok v jednáních mezi ukrajinskou a americkou stranou o energetice a obilí.
Trumpa ve čtvrtek na tiskové konferenci se Zelenským zmínil i Carney. Uvedl, že s americkým prezidentem v poslední době párkrát hovořil o válce na Ukrajině a záležitostech spojených s válkou mezi USA a Íránem. "S prezidentem Trumpem mluvím pravidelně. Mluvil jsem s ním v posledních dnech," řekl.
Kanadský premiér, jehož země se potýká s prohlubující se obchodní válkou s Washingtonem, uvedl, že s Trumpem hovořil, "protože součástí naší odpovědnosti je pracovat společně". Navzdory rostoucímu napětí mezi zeměmi vyjádřil ochotu uzavřít s Washingtonem "spravedlivou" obchodní dohodu.
Mohlo by vás také zajímat: Nesnesitelná skromnost. Luxusní letadlo „Merkelové“ je na prodej
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.
Na východě Švýcarska havaroval autobus, podle policie zemřelo několik lidí
Při nehodě autobusu na východě Švýcarska ve čtvrtek zemřelo vícero lidí. Na síti X to bez upřesnění oznámila policie kantonu Graubünden, kde se nehoda stala. Podle portálu Blick cestu autobusu organizovala jistá nizozemská společnost. Zveřejněné fotografie ukazují autokar mimo silnici převrácený na bok.
„Je to monstrum." Townsendovou zaráží Siniaková, její syn je z Češky zmatený
Jako splněný sen by tenistka Taylor Townsendová brala triumf ve čtyřhře na US Open, kde v pátek (od 18:00 SELČ) narazí ve finále s Kateřinou Siniakovou na dvojici Ashlyn Kruegerová, Robin Montgomeryová. Před utkáním o titul, kterým by s českou hráčkou zkompletovala kariérní Grand Slam, nervozitu necítí. V rozhovoru s novináři označila Siniakovou za monstrum s velkým tenisovým IQ.
Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert, vysvětloval "grilovaný" ministr
Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
V Havaně zavřeli zoologickou zahradu kvůli nedostatku elektřiny a vody
V kubánské metropoli uzavřeli zoologickou zahradu, největší v zemi, kvůli nedostatku elektřiny a vody pro její provoz. Informovalo o tom ve čtvrtek několik kubánských zpravodajských serverů. Zoologická zahrada v Havaně neuvedla datum, kdy by měla být znovu otevřena, a není jasné, co se stane s jejími asi 1500 zvířaty.