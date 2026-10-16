Zelenskyj se objímal s evropskými lídry, k některým byl zdrženlivější. Babiš vyčníval

Vřelá objetí, přátelská potřesení rukou, ale i o poznání zdrženlivější přivítání. Volodymyr Zelenskyj v pátek dorazil na summit EU v Bruselu, kde s evropskými lídry řeší budoucnost Ukrajiny. Způsob, jakým se s nimi zdravil, přitom leccos napověděl o jejich vzájemných vztazích. Pozornost vzbudilo zejména setkání s premiérem Andrejem Babišem, který při příchodu ukrajinského prezidenta zůstal sedět.
S většinou přítomných lídrů se Zelenskyj přivítal vřelým objetím. Dočkali se ho mimo jiné německý kancléř Friedrich Merz, polský premiér Donald Tusk, španělský premiér Pedro Sánchez, italská premiérka Giorgia Meloniová či dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Podobně přátelsky pozdravil také švédského premiéra Ulfa Kristerssona, litevského prezidenta Gitanase Nausėdu i nizozemského premiéra Roba Jettena. Vášnivé objetí věnoval šéfce unijní diplomacie Kaje Kallasové.
S dalšími státníky si pak ukrajinský prezident pouze podal ruku. Šlo o portugalského premiéra Luíse Montenegra, chorvatského premiéra Andreje Plenkoviće, kyperského prezidenta Nikose Christodoulidese a rakouského kancléře Christiana Stockera.
V případě slovenského premiéra Roberta Fica a bulharského šéfa vlády Rumena Radeva byl pak odstup mezi oběma státníky obzvlášť patrný.
Babiš zůstal sedět, vstal až po Zelenského gestu
Asi nejzajímavější moment však přineslo setkání s Andrejem Babišem. Český premiér totiž při příchodu ukrajinského prezidenta vůbec nevstal ze židle a zvedl se až ve chvíli, kdy k němu Zelenskyj sám přistoupil a položil mu ruku na rameno. Teprve pak mu premiér podal ruku.
Maďarský server 444.hu k tomu poznamenal, že Babišův výraz přitom naznačoval, že se do tohoto gesta příliš nehrne. Je však zcela možné, že český premiér jednoduše neměl čas vstát ze židle.
Za zmínku stojí také setkání Zelenského s maďarským premiérem Péterem Magyarem. Toho ukrajinský prezident neobjal, ale usmál se na něj a poklepal mu po rameni, zatímco Magyar působil značně zdrženlivěji.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a belgický premiér Bart de Wever v době Zelenského příchodu ještě přítomni nebyli.
Babiš odmítá ručit za miliardy pro Kyjev, Trump podle něj podrazil Evropu
Babiš před zahájením summitu EU prohlásil, že Zelenskyj přijede na páteční jednání Evropské rady s tím, že nemá peníze a rakety Patriot. Premiér zároveň uvedl, že by peníze pro Kyjev neměly být součástí budoucího víceletého finančního rámce EU, přičemž by se podle něj mělo jednat o půjčku.
„Samozřejmě mi i vadí, že v tom evropském rozpočtu je 100 miliard eur pro Ukrajinu, že by tyhle peníze měly být půjčené a neměly by být v rámci toho víceletého finančního rámce, kde členské státy nemají dostatek peněz,“ prohlásil Babiš. „Ty peníze by měly být podle mého názoru mimo. V každém případě Česká republika za to nebude ručit,“ dodal.
Babiš se rovněž kriticky vyjádřil k ropné dohodě mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem a uvedl, že se unijní lídři musí domluvit na dalším postupu ohledně Ukrajiny.
„Já si myslím, že všichni chceme mír. Neříkám, že mír znamená akceptovat nějaké ruské představy, ale faktem je, že ta válka trvá, že ta Evropa je mimo a že Trump tím, že udělal ten byznys s Putinem, nás podrazil a musíme něco udělat,“ řekl Babiš.