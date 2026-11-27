Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zkritizoval Donalda Trumpa za jeho sbližování s Vladimirem Putinem. Reagoval tak na Trumpovo vyjádření z minulého týdne, ve kterém označil ruského prezidenta za svého přítele. Zelenskyj poznamenal, že je to stejné, jako kdyby se někdo během druhé světové války přátelil s Adolfem Hitlerem.
„Samozřejmě je to na prezidentovi Spojených států, ale je to zvláštní. Je to agresor a vrah. Nemůže být přítelem. Prostě nemůže. Je to stejné, jako kdyby někdo během druhé světové války řekl o Hitlerovi, že je to dobrý přítel. Ne, není to přítel,“ řekl Zelenskyj v rozsáhlém rozhovoru pro BBC.
Ukrajinský prezident tak reagoval na situaci z minulého týdne, kdy Trump při setkání v Číně Putina s úsměvem označil za „svého přítele“. Později pak na síti Truth Social zveřejnil fotografii, na níž se oba státníci objímají, a znovu ji doprovodil popiskem „můj přítel“.
Zelenskyj se také vymezil proti snaze Washingtonu držet v otázce války neutralitu mezi Kyjevem a Moskvou. Neutralita vůči agresorovi totiž podle něj v praxi znamená, že mu umožňuje dál zabíjet.
Trump mimo jiné ve čtvrtek jednostranně upravil společné prohlášení, které vydal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Varování, které původně mířilo jen proti Rusku, aby nerozšiřovalo válku, nově vztáhl i na Ukrajinu.
Zároveň prohlásil, že Putin bude na prosincovém summitu G20 v Miami vítán, a to navzdory výzvám demokratických i republikánských kongresmanů, aby mu pozvánku odebral.
Mírová jednání váznou. Kreml podle Zelenského znovu přitvrdil
V souvislosti s posledním kolem mírových rozhovorů v Abú Dhabí, které se uskutečnilo začátkem listopadu, Zelenskyj připustil, že jednání nepřinesla žádný viditelný průlom.
Podle ukrajinského prezidenta se naopak ukázalo, jak daleko mají obě strany k dohodě. Moskva se totiž podle něj vrací ke svým původním maximalistickým požadavkům, což vyhlídky na mírovou dohodu příliš nezlepšuje.
Rozhovory by měly pokračovat v prosinci. Zatím však není jasné, zda se jich zúčastní i evropští zástupci, přestože to američtí vyjednavači dříve slíbili.
Zelenskyj si postěžoval na americké priority, útok v Libyi byl podle něj legitimní
Zelenskyj pro BBC rovněž poznamenal, že Washington nevyvíjí na Moskvu dostatečný tlak, aby válku ukončila. Americké administrativě pak vyčetl, že se soustředí především na Blízký východ a odkládá dodávky klíčových prostředků protivzdušné obrany.
Potvrdil také, že americký satelitní komunikační systém Starlink - a jeho vojenská verze Starshield - se na okupovaných oblastech Ukrajiny stále potýkají s omezeními. Dodal, že kvůli stupňujícím se ruským útokům na energetickou infrastrukturu a dopravní síť čeká Ukrajinu mimořádně náročná zima.
Zelenskyj se v rozhovoru zastal také nedávné ukrajinské námořní operace proti ruským plavidlům u libyjského pobřeží. Reagoval tak na kritiku italské premiérky Giorgie Meloniové, která upozornila, že by se válka mohla přelít do Středozemního moře.
Ukrajinský prezident sice připustil, že podobné operace s sebou nesou rizika, zároveň ale zdůraznil, že Ukrajina své dálkové vojenské akce koordinuje s mezinárodními partnery a zasaženou ruskou válečnou loď Merkurij označil za legitimní vojenský cíl.
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