Zelenskyj řekl, proč nepozve Putina na jednání. Má k tomu dva hlavní důvody

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je k ukončení války nutné osobní setkání s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Dodal ale, že ruského prezidenta do Kyjeva pozvat nehodlá. V úterý během návštěvy Berlína, kde jednal s německým kancléřem Friedrichem Merzem, vysvětlil proč.
Zelenskyj na společné tiskové konferenci s Merzem uvedl, že k ukončení války jsou potřeba osobní schůzky a skutečná jednání.
Odmítl ale, že by do Kyjeva pozval ruského prezidenta. „Putina do Kyjeva nezveme. V roce 2022 k nám přišli bez pozvání,“ prohlásil v úterý s odkazem na začátek plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, která začala 24. února 2022.
Zelenskyj dodal, že navíc nemá smysl Putina zvát, když by ruský prezident stejně nepřijel. Návrh pak přirovnal k pozvání ukrajinského prezidenta do Moskvy, které přichází z ruské strany. Podobná gesta označil za destruktivní a neuctivá vůči zemím, které usilují o ukončení války.
Reagoval pak i na nedávné veřejné prohlášení Putinova předního poradce pro zahraniční politiku Jurije Ušakova. Ten v neděli prohlásil, že by Putin přijal telefonát od Zelenského, pokud by mu ukrajinský prezident zavolal, informovala ukrajinská agentura RBC Ukraine.
Nechce poslouchat lekci ani dávat záminku
Podle Zelenského by ale ani telefonát mezi ním a Putinem nepřinesl v jednáních žádný pokrok. Varoval, že Moskva by ho navíc mohla využít jako záminku k tomu, aby se vyhnula osobnímu setkání.
Zelenskyj dodal, že od Putina by navíc při telefonátu předpokládal přednášku o historii namísto konkrétních kroků k ukončení invaze. Ukrajinský prezident tím mimo jiné odkazoval na zprávy o nedávném telefonním hovoru s Putinem, kdy ruskému prezidentovi zavolal finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre.
Severští lídři zavolali Putinovi minulé úterý. Finský i norský premiér uvedli, že chtěli ruskému prezidentovi předat přímé vzkazy před chystaným jednáním o Ukrajině v Abú Dhabí. To se má uskutečnit 10. a 11. listopadu za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených států.
Spor o obsah hovoru
Hovor měl podle evropských politiků původně trvat zhruba dvacet minut, nakonec se ale protáhl přibližně na devadesát minut. Telefonát z iniciativy norského a finského lídra ale vyvolal mezi evropskými státníky smíšené reakce.
Podle britského listu The Financial Times navíc zabrala velkou část hovoru Putinova přednáška o středověkých dějinách Slovanů. Ruský prezident pomocí ní měl podpořit své tvrzení, že Rusové a Ukrajinci tvoří jeden národ. Podobný historický exkurs měl Putin údajně přednést také americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi během jejich loňského setkání na Aljašce.
Norský premiér ale zprávu Financial Times označil za nepravdivou a vyzval deník, aby ji opravil nebo stáhl. Britský list to odmítl a za svým zpravodajstvím si stojí.
Zelenskyj na úterní berlínské tiskové konferenci také uvedl, že mezi priority Ukrajiny pro nadcházející rozhovory patří vzájemné zastavení útoků na energetickou infrastrukturu, zajištění bezpečnosti přepravy obilí v Černém moři a intenzivnější výměny válečných zajatců.
Ukrajina chce také dosáhnout návratu nezákonně zadržovaných civilistů a ukrajinských dětí. Současně usiluje o přípravu setkání na nejvyšší politické úrovni za účasti evropských představitelů, informoval například ukrajinský server Kyiv Post.
Německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci oznámil, že další schůzka takzvané Koalice ochotných se uskuteční 19. listopadu v Berlíně. Německo ji připravuje společně s Francií a Británií. Jednání se zaměří na koordinaci další pomoci Ukrajině, přípravu bezpečnostních záruk pro období po příměří a sladění diplomatických kroků.
Merz znovu potvrdil, že Německo je připraveno se na bezpečnostních zárukách podílet. Zároveň zdůraznil, že tlak na Rusko musí pokračovat, aby Moskva přistoupila na skutečná jednání. „Náš vzkaz Rusku je jasný. Je čas tuto válku ukončit,“ prohlásil podle německé spolkové vlády.
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