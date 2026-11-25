Trumpovi vyslanci chtějí mírovou dohodu s Ruskem co nejdřív. Ideálně do ledna, ještě než ve Washingtonu zasednou demokraté. Řekl to Volodymyr Zelenskyj. Varuje, že po Ukrajině chtějí velké ústupky, zatímco Vladimir Putin válku ukončit nehodlá. Když dohoda nepřijde, obrátí se Kyjev na nový Kongres. Chce zbraně i tvrdší sankce. Trump na to reagoval s úsměškem. „Kdo to říká? Co že mám udělat?“
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner tlačí na uzavření mírové dohody s Ruskem „co nejdříve“. Ideálně do ledna. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg.
Je to závod s časem. Trumpovi vyjednavači chtějí mír stihnout dřív, než ve Washingtonu zasedne nový Kongres ovládaný demokraty. Už dříve Zelenskyj uvedl, že Američané chtěli mít dohodu hotovou před Vánoci. Teď jako nový termín potvrzuje leden.
Kyjev se ale bojí, že cena bude vysoká – zbytek Donbasu, který dosud ovládají Ukrajinci. Vladimir Putin přitom podle Zelenského nejeví ochotu válku ukončit.
Když nevznikne dohoda, která by byla pro Kyjev přijatelná, obrátí se prý ukrajinský prezident na demokraty. „Mír opravdu chceme taky. Ale ne jen na úkor Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj.
Cukr a bič
Od demokratů bude chtít balík vojenské pomoci a tvrdší sankce proti Rusku. Cukr i bič mají být tak silné, aby Rusům poslaly jasný signál, že je „čas sednout si k jednacímu stolu a ukončit válku“.
Demokraté po listopadových volbách, v nichž získali obě komory amerického Kongresu, už připravují obnovení vojenské pomoci Ukrajině a zpřísnění sankcí. Nový Kongres začne zasedat třetího ledna. Právě proto Trumpova administrativa podle zdrojů deníku Financial Times tlačí na Evropany i Ukrajince, aby dohodu s Moskvou stihli do začátku ledna, ještě než demokraté převezmou plnou kontrolu.
„Američané spěchají, Putin nespěchá,“ řekl listu jeden evropský představitel. Jiný po schůzce s Witkoffem a Kushnerem varoval, že k dohodě by byly potřeba značné ukrajinské ústupky.
Trump, který původně prohlašoval, že válku ukončí do 30 dní, a i poté několikrát apeloval, že chce dohodu co nejdříve, se ale najednou tváří, že nespěchá. „Kdo to řekl?“ zeptal se podle New York Post viditelně pobaveně, když jej novináři konfrontovali se Zelenského prohlášením, vyměnil si pohled s jedním z poradců a dodal: „Co chce, abych udělal?“
Trump: Nás se to netýká
„Netlačí mě žádný časový harmonogram. Jen bych byl rád, kdyby to skončilo. Víte, nás se to netýká. Nejraději bych to měl vyřešené už dnes, ale na tango jsou potřeba dva. Takže uvidíme, co se stane,“ řekl novinářům Trump při dotazu na Zelenského lednový termín.
Dodal, že někdy se mu zdá připravený k dohodě Putin, ale Zelenskyj ne a jindy naopak.
Jádro sporu se ale nemění. Američtí vyslanci už Kyjevu nabízeli, aby přenechal Rusku Donbas výměnou za bezpečnostní záruky, nebo dokonce za členství v Severoatlantické alianci. Jde především o zhruba dvacet procent Doněcké oblasti, která ruská armáda dosud nedobyla. Ukrajina to odmítá, protože by tím zbytek země nechala otevřený dalšímu útoku.
Zelenskyj záruky ve stylu článku 5 Severoatlantické smlouvy, tedy závazku bránit spojence před útokem, zcela nezavrhuje. Pochybuje ale, jak by v praxi fungovaly. A chtěl by na svém území také americké vojáky. Za jistější řešení považuje plné členství v alianci.
Kdyby Trump podpořil vstup do NATO, ostatní by souhlasili
„Kdyby zítra Trump řekl, že vstup Ukrajiny do NATO podporuje, Evropa ho podle mě podpoří taky,“ uvedl. Putin takovou možnost odmítá. Právě rozšiřování NATO označuje často za takzvané původní příčiny konfliktu.
Americký prezident po společném jednání s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Šen-čenu nazval ruského vůdce „svým přítelem“. Evropským lídrům, kteří jednali v Berlíně, pak telefonoval, že Putin chce válku ukončit.
Sám Putin po útocích na Krymský most řekl, že o příměří, které předtím zvažoval, už jednat nebude. „Po úderech na Krymský most vyjednávat nebudeme,“ prohlásil.
Zelenskyj zároveň žádá spojence, aby Ukrajině aspoň na celý prosinec pokryli potřebu střel do protiraketových systémů Patriot. Počítá s tím, že v lednu nebo únoru nastane v novém Kongresu nový přístup. Dodávku 48 střel podle něj ale stále nepotvrdil americký ministr obrany Pete Hegseth.
Spojené státy přitom od loňska posílají jen dvanáct střel měsíčně, zhruba čtvrtinu toho, co slibovala administrativa Joea Bidena.
Omezení zůstávají i u vojenského satelitního spojení Starshield společnosti SpaceX. Terminály podle Zelenského nesmějí fungovat v okupovaných oblastech, což oslabuje ukrajinskou protivzdušnou obranu. „Politicky to vypadá, jako by Amerika šla stejnou cestou jako Putin, který chce Ukrajinu donutit ke kapitulaci,“ řekl.
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