Zelenskyj oznámil, že rozpouští ukrajinský parlament. Ihned po inauguraci

Nově zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na slavnostní schůzi parlamentu složil prezidentskou přísahu a bezprostředně po své inauguraci poslancům oznámil, že sněmovnu rozpouští. Řekl rovněž, že během dvou měsíců uvolní z funkce ministra obrany, šéfa tajné služby SBU a generálního prokurátora.

Rozpuštěním jednokomorové sněmovny půl roku před řádnými volbami si chce Zelenskyj podle kyjevských médií zajistit podporu parlamentu, v němž nyní nemá prakticky žádné stoupence. Jeho strana Sluha národa vznikla těsně před dubnovými prezidentskými volbami, v nichž Zelenskyj drtivě porazil dosavadní hlavu státu Petra Porošenka.

Za svůj hlavní úkol Zelenskyj v inauguračním projevu označil zastavení palby na východě země, kde proti sobě stojí ukrajinská armáda a proruští separatisté. Bývalý herec považovaný mnohými za politického outsidera prohlásil, že k dialogu s Moskvou může dojít jen v případě, že Rusko Ukrajině vrátí okupovaná území a zajistí návrat válečných zajatců. Nový prezident vyzval k návratu do vlasti Ukrajince, které válka vyhnala z domovů.

Ceremoniálu bylo přítomno na padesát zahraničních delegací a bývalí ukrajinští prezidenti Leonid Kravčuk, Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Porošenko.

Zelenskyj si podle ukrajinských novinářů dal záležet na tom, aby posílil image skromného, lidového a spravedlivého prezidenta. Na inauguraci přišel pěšky, cestou do parlamentu se zdravil s občany, nebránil se ani selfie.

V projevu požádal zaměstnance veřejných institucí, aby v kancelářích nevyvěšovali jeho portrét. "Občané jsou unaveni zkušenými, systémovými a nadutými politiky, kteří za 28 let (nezávislosti) vytvořili zemi neomezených možností tunelování a pašalíků. Vybudujeme stát jiných možností, kde si budou všichni před zákonem rovni, kde budou pravidla hry pro všechny stejná," slíbil prezident.

"Musíme se stát Islanďany ve fotbalu"

Zelenskyj v projevu také tvrdě kritizoval ukrajinskou vládu. "Nechápu, upřímně řečeno, naši vládu, která jen rozhazuje rukama a říká, že nemůže nic dělat. Není to pravda. Může vzít kus papíru a pero a uvolnit místo těm, kdo bude myslet na budoucí pokolení a ne na budoucí volby. Myslím, že lidé by to ocenili," konstatoval.

Nový prezident pak v emotivním projevu popsal své představy o budoucnosti země: "Musíme se stát Islanďany ve fotbalu, Izraelci v obraně rodné země, Japonci v technologiích, Švýcary v umění žít šťastně vedle sebe. Naším prvním úkolem je zastavení palby na Donbasu… Bude-li to zapotřebí, jsem připraven obětovat svou funkci, aby byl nastolen mír."

Obyvatele Donbasu Zelenskyj oslovil ve svém i jejich rodném jazyce, tedy v ruštině. Řekl jim, že pro ostatní Ukrajinu "nejsou cizinci", že Krym a Donbas je ukrajinská země. "Ztratili jsme nejen území, ale hlavně lidi," upozornil prezident. Dodal, že je připraven "k obtížným a nepopulárním rozhodnutím".

Rozhodnutí o rozpuštění parlamentu dává ukrajinské Nejvyšší radě nanejvýš poslední dva měsíce na její práci. Do šedesáti dnů musejí být podle ústavy vypsány nové mimořádné volby.

Nový prezident v pondělí poslancům poradil, aby tuto dobu využili k přijetí důležitých zákonů, mezi které zařadil zrušení poslanecké imunity, zpřísněný postih nezákonného obohacování a nový volební zákon. Během dvou měsíců by měli být také podle Zelenského vyměněni ministr obrany, šéf tajné služby SBU a generální prokurátor, kteří už většinou novému prezidentovi své posty nabídli. Jejich odchod ale musí parlament schválit.

Na Ukrajině platí smíšený parlamentně-prezidentský systém, který dává hlavě státu právo jmenovat se souhlasem parlamentu šéfy silových resortů - ministra zahraničí a obrany, šéfa kontrarozvědky a generálního prokurátora.

Kreml: Putin neplánuje setkání se Zelenským

Krátce po inauguraci okomentoval nového ukrajinského prezidenta i Kreml. Podle mluvčího Dmitrije Peskova nemá ruská hlava státu v plánu žádný kontakt se Zelenským.

"Prezident Putin bude blahopřát prezidentu Zelenskému po prvních úspěších při urovnání vnitřního konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny a rovněž při prvních úspěších při normalizaci rusko-ukrajinských vztahů," citovala agentura TASS Peskova. Jaké úspěchy by to měly být, neupřesnil.

Když Zelenskyj v dubnu s převahou vyhrál prezidentské volby, byl Putin jedním z mála evropských státníků, kteří mu nezaslali gratulaci.

Podívejte se, jak Zelenskyj v dubnu oslavoval volební vítězství: