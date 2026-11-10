Zelenskyj oznámil posun v jednáních s Ruskem a USA, řešili se zajatci i děti

Zástupci Ukrajiny, Ruska a USA při úterních třístranných jednáních v Abú Zabí diskutovali o výměnách zajatců a návratu ukrajinských dětí do vlasti, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Dánska.
Podle agentury Reuters Zelenskyj oznámil, že kromě humanitárních problémů strany diskutovaly také o bezpečnostních zárukách. Trilaterální jednání o válce na Ukrajině začalo v Abú Zabí v úterý a má pokračovat ve středu.
Portál Ukrajinska Pravda v úterý rovněž s odkazem na zdroj, který má blízko k ukrajinské delegaci ve Spojených arabských emirátech, uvedl, že byla domluvena rozsáhlá výměna zajatců, která se uskuteční v blízké době. Podobné výměny byly i nedávno, například na konci října si strany vyměnily po 270 zajatcích.
Ukrajina dlouhodobě poukazuje na to, že Moskva z okupovaných území unáší ukrajinské děti. Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal v březnu 2023 kvůli nucenému vysídlování ukrajinských dětí zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová v úterý podle Reuters při návštěvě Zelenského prohlásila, že pokud bude Rusku umožněno vyjít z války na Ukrajině jako vítěz, Moskva se pravděpodobně pokusí zabrat území dalších států, včetně členů NATO.
Trilaterální jednání v Abú Zabí jsou první od letošního února. Šéf Bílého domu Donald Trump v poslední době naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Ten začalo Rusko v únoru 2022 invazí na Ukrajinu, která se od té doby brání.
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