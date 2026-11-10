Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
10. 11. Evžen
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zelenskyj oznámil posun v jednáních s Ruskem a USA, řešili se zajatci i děti

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Zástupci Ukrajiny, Ruska a USA při úterních třístranných jednáních v Abú Zabí diskutovali o výměnách zajatců a návratu ukrajinských dětí do vlasti, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Dánska.

FILE PHOTO: German Parliament Bundestag President Julia Kloeckner meets Ukrainian President Zelenskiy in Berlin
Archivní foto. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se 3. listopadu 2026 v Berlíně účastní jednání s předsedkyní německého Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou.Foto: REUTERS – Michael Kappeler
Reklama

Podle agentury Reuters Zelenskyj oznámil, že kromě humanitárních problémů strany diskutovaly také o bezpečnostních zárukách. Trilaterální jednání o válce na Ukrajině začalo v Abú Zabí v úterý a má pokračovat ve středu.

Související

Portál Ukrajinska Pravda v úterý rovněž s odkazem na zdroj, který má blízko k ukrajinské delegaci ve Spojených arabských emirátech, uvedl, že byla domluvena rozsáhlá výměna zajatců, která se uskuteční v blízké době. Podobné výměny byly i nedávno, například na konci října si strany vyměnily po 270 zajatcích.

Ukrajina dlouhodobě poukazuje na to, že Moskva z okupovaných území unáší ukrajinské děti. Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal v březnu 2023 kvůli nucenému vysídlování ukrajinských dětí zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová v úterý podle Reuters při návštěvě Zelenského prohlásila, že pokud bude Rusku umožněno vyjít z války na Ukrajině jako vítěz, Moskva se pravděpodobně pokusí zabrat území dalších států, včetně členů NATO.

Reklama
Reklama

Trilaterální jednání v Abú Zabí jsou první od letošního února. Šéf Bílého domu Donald Trump v poslední době naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Ten začalo Rusko v únoru 2022 invazí na Ukrajinu, která se od té doby brání.

Mohlo by vás také zajímat: Jak je možné, že se Rakušan v „šokujícím“ průzkumu přibližuje k Babišovi. A přijde na Letnou půl milionu lidí?

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Supreme Court Palestine Action
Supreme Court Palestine Action
Supreme Court Palestine Action

V Británii zatkli amerického vojáka. Čelí podezření ze špionáže, případ souvisí s Ruskem

Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc se týká Ruska, uvedla v úterý večer britská policie s tím, že spolupracuje s americkými úřady včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Ředitel FBI Kash Patel podle britského prohlášení uvedl, že zatčení se týká obvinění ze špionáže.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama