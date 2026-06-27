Zelenskyj oznámil nový plán. Kremlu slibuje tolik bolesti, že už se vyjednávání nevyhne

Ukrajina naváže na sérii úspěšných útoků proti Rusku operací, která dotlačí Kreml k vyjednávacímu stolu, oznámil Zelenskyj. Podle zahraničních médií zřejmě udeří na dvou frontách, které už Rusko stály hodně trápení. Oznámení přichází poté, co měl Donald Trump soukromě vybídnout Volodymyra Zelenského, aby proti Moskvě postupoval ještě odvážněji.
Ukrajina spouští novou čtyřicetidenní operaci, která má přimět Rusko k ukončení války. Ve čtvrtek večer to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s šéfem ukrajinské tajné služby SBU Jevhenijem Chmarou.
Podle Zelenského půjde o „operaci nátlaku“ proti agresorovi, jejíž plán už schválil.
Podrobnosti o operaci Kyjev nezveřejnil. Zelenskyj pouze uvedl, že Chmara mu představil plán „sankcí dlouhého a středního dosahu“ i výsledky dosavadních akcí SBU.
Podle analytického textu portálu Euronews ale zřejmě Ukrajinci budou nadále pokračovat především v útočení na Moskvu a okolí a na okupovaný Krym.
Ukrajinský prezident při oznámení 40denní operace s cílem dotlačit Kreml k vyjednávacímu stolu vyzdvihl zejména nasazení dronů, které podle něj v posledních měsících významně přispěly k obraně ukrajinských pozic i útokům na ruskou techniku a vojáky.
Den po oznámení ukrajinského prezidenta vyhlásily, jak informuje mimo jiné i deník The New York Times, Ruskem dosazené úřady na okupovaném Krymu regionální stav nouze.
Ostrov Krym a dým nad Moskvou
Nově ohlášená operace „za ukončení války“ navazuje na velmi úspěšnou sérii červnových ukrajinských úderů. Ty se zaměřily na střední a dalekosáhlé „sankce“, jak Kyjev nazývá své dronové nálety na strategické terče napříč Ruskem i okupovaným územím.
Údery středního doletu mířily především na okupovaným poloostrov Krym. Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov už dříve oznámil plán „udělat z Krymu ostrov“.
V praxi to znamená, že se Ukrajinci zaměřili na odříznutí tří koridorů, které poloostrov propojují s Ruskem a okupovaným jihem Ukrajiny. Útoky podle ukrajinských představitelů výrazně narušily ruskou logistiku a způsobily nedostatek pohonných hmot i rozsáhlé výpadky elektřiny.
Ukrajina zároveň opakovaně zaútočila hluboko na ruském území. Série dronových útoků na Moskvu mimo jiné vyřadila z provozu Moskevskou rafinerii a přispěla k prohloubení palivové krize.
Zároveň, jak minulý týden popsal pro Aktuálně.cz spolupracovník redakce z Moskvy Petr Just, výrazně ovlivnila veřejnou náladu, morálku a podporu pro válku mezi především Moskvany.
Podle Zelenského zároveň muselo Rusko kvůli ukrajinským útokům přesunout část protivzdušné obrany k ochraně Moskvy a Kerčského mostu, čímž oslabilo obranu jiných oblastí.
Podle ukrajinského deníku Kyiv Independent udělaly poslední ukrajinské úspěchy dojem i ve Washingtonu. S odvoláním na vysoce postaveného ukrajinského činitele uvedl, že americký prezident Donald Trump v soukromí Zelenského vyzval, aby proti Rusku postupoval „odvážněji“ a na Moskvu ještě více přitlačil.