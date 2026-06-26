Zelenskyj oznámil novou operaci s cílem přimět Putina k ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek večer po poradě s šéfem tajné služby SBU ohledně útoků ukrajinských dronů středního a dlouhého doletu v hloubi Ruska oznámil, že schválil 40denní operaci, která má Moskvu přimět k ukončení války.
„Službě byla schválena 40denní operace s cílem ovlivnit agresorský stát a povzbudit jej k ukončení války,“ napsal Zelenskyj na sociální síti po jednání s generálem Jevhenem Chmarou, který se na počátku letošního roku stal novým velitelem SBU. Dříve velel středisku speciálních operací Alfa.
Zelenskyj také pochválil SBU, že se svými drony různých typů dosahuje nejvyšší míry ochrany ukrajinských pozic na frontě. Zvlášť středisko Alfa je podle něj jedničkou v likvidaci ruských vojáků a techniky.
Podrobnosti Zelenskyj neuvedl, a tak není jasné, co má operace ovlivňování Ruska znamenat, poznamenal server Meduza. Připomněl, že SBU se podílí na útocích ukrajinských dronů v hloubi Ruska, kde kvůli náletům na rafinerie vypukla palivová krize. Desítky ruských regionů již zavedly omezení na prodej benzinu a nafty.
Například v Kaliningradské oblasti, což je nejzápadnější ruský region na pobřeží Baltu, obklopený Polskem a Litvou, smějí řidiči jednorázově natankovat nejvýše 30 litrů benzinu a 60 litrů nafty do jedné nádrže, oznámil ve čtvrtek gubernátor Alexej Besprozvannych. Vysvětlil to tím, že poptávka v regionu se v posledních dnech téměř zdvojnásobila a před benzinkami stojí fronty.
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