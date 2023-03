Součást globálního tlaku na Rusko, oznámil Zelenskyj při uvalení sankcí

Český dobrovolník, který v projektu Phoenix pomáhá na Donbase s ošetřováním vojáků, byl vážně zraněn. Jedná se o jeho převozu do České republiky. Zástupci projektu nedávno uvedli, že se snaží zachraňovat životy. "Pracujeme na frontových liniích v Ukrajině, abychom pomohli ukrajinským vojákům, kteří brání svobodu a západní hodnoty. Děkujeme Vám, že můžeme pokračovat v naší misi," sdělili svým podporovatelům.

V sobotu oznámili informaci o zranění jednoho z členů týmu. "Jeden z našich statečných mediků-dobrovolníků byl na Donbase zasažen šrapnelem. Momentálně je jeho stav stabilizovaný, ale situace je vážná a nelze předjímat další vývoj. Děláme vše, co je v našich silách, aby se mohl brzy vrátit do vlasti. S ohledem na citlivost situace nebudeme o jeho stavu do odvolání poskytovat další informace," uvedli jeho kolegové.

Zároveň dodali, že v Projektu Phoenix se věnují pomoci v oblastech konfliktu již rok a s každou misí dobrovolníci riskují zranění, nebo i život. "Jsme si plně vědomi rizik, ale i toho, jak je naše pomoc potřebná. Chceme vám touto cestou poděkovat za slova podpory a zároveň prosíme o respektování soukromí v této těžké situaci," sdělili.