Zelenskyj odvolal velvyslankyni ve Spojených státech Stefanišynovou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal velvyslankyni ve Spojených státech Olhu Stefanišynovou. Vyplývá to z příslušného dekretu, který v pondělí zveřejnila prezidentská kancelář.
Kdo ji na pozici ambasadorky nahradí, zatím není jasné. Stejně tak není zřejmé, jakou novou roli by eventuálně mohla zastávat Stefanišynová, která dříve bývala místopředsedkyní ukrajinské vlády.
Dekret důvody jejího odvolání neuvádí. Nicméně možnost jejího odchodu z pozice velvyslankyně byla v poslední době v ukrajinských politických kruzích diskutována, napsala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Samotná Stefanišynová podle serveru RBK-Ukrajina uvedla, že se pro odchod z postu velvyslankyně v USA rozhodla sama.
Zelenskyj nedávno vyměnil členy vlády a v obměně činitelů pokračuje. Agentura Interfax-Ukrajina v pondělí uvedla, že velvyslanci v Česku a Polsku Vasyl Zvaryč a Vasyl Bodnar by mohli být jmenováni náměstky ukrajinského ministra zahraničí.
V médiích se mezitím objevovaly spekulace, kdo by se mohl stát nástupcem Stefanišynové. Jako jeden z možných kandidátů byl podle BBC zmiňován bývalý tajemník bezpečnostní rady a hlavní ukrajinský vyjednávač při americko-rusko-ukrajinských rozhovorech o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války Rustem Umerov. Toho však v pondělí prezident jmenoval šéfem vnější rozvědky (SZRU).
RBK-Ukrajina píše, že Zelenskyj už před časem vedení diplomatické mise v USA nabídl expremiérce Juliji Svyrydenkové, která v čele vlády skončila před několika týdny. Zdroje serveru ale ještě v polovině července uváděly, že nabídku dosud nepřijala.
Stefanišynová v minulosti působila ve vládě vedené Denysem Šmyhalem, která ale loni v létě prošla obměnou. Letos v červenci pak skončil i kabinet vedený Svyrydenkovou.
Loni v červenci začala protikorupční prokuratura vyšetřovat možné protiprávní jednání Stefanišynové, píše dále RBK-Ukrajina. Stalo se tak podle něj po zprávě serveru Ukrajinska pravda, podle něhož lidé z okolí Stefanišynové získali cenný majetek přes agenturu pro správu majetku (ARMA). Policisté dosud vyšetřování neukončili, píše web.
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