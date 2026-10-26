Zelenskyj promluvil o chystaném jednání. Stanovil podmínky a řekl, jaké má „karty“

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by jednání mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem mělo proběhnout již brzy. V exkluzivním rozhovoru řekl, co si od jednání slibuje, co je podle něj klíčové i co je ochotný řešit pouze se svým ruským protějškem – Vladimirem Putinem. V narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa dodal, že jednou z hlavních věcí je mít v ruce správné „karty“.
Zelenskyj zdůraznil především potřebu pevných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. „Naše bezpečnostní záruky jsou naše a ruská strana nám je nemůže diktovat. Omezení naší armády ani neutralita Ukrajiny nepřipadají v úvahu,“ řekl v nedělním exkluzivním rozhovoru pro ukrajinský pořad TSN The Week.
Jedním z témat jednání bude podle něj také zapojení NATO do zajištění ukrajinské bezpečnosti. Pokud Ukrajina nebude moci do aliance vstoupit, měly by podle Zelenského evropské země a Spojené státy rozšířit obranný závazek podle článku 5 Severoatlantické smlouvy i na Ukrajinu.
Kyjev by zároveň chtěl po uzavření mírové dohody zachovat silnou armádu. „Pokud na to budu mít dostatek finančních prostředků, chci udržet armádu o 800 tisících lidech. O její velikosti rozhodujeme sami,“ prohlásil prezident.
Případné členství v NATO by podle něj mohlo znamenat i menší počet vojáků. Záleželo by ale na tom, kdo by byl ochoten ukrajinskou armádu financovat.
Téma pouze pro Putina
Než se uskuteční případná schůzka Zelenského, ruského prezidenta Vladimira Putina i jejich amerického protějšku prezidenta Donalda Trumpa, musí podle ukrajinského prezidenta nejprve proběhnout technická jednání vyjednávacích týmů všech tří zemí.
Územní otázky pak chce Zelenskyj řešit výhradně na nejvyšší úrovni, tedy přímo s Putinem.
„Územní otázka je červenou linií, o které lze jednat pouze na úrovni prezidentů. Všichni by měli pochopit, že nic za nic nevyměňujeme. Jsme připraveni jednat,“ zdůraznil.
Na nižší úrovni by se podle něj mohlo jednat o dalších tématech – například příměří v oblasti energetiky, v Černém moři nebo výměna válečných zajatců. Zelenskyj doufá, že případné odmítnutí těchto návrhů ze strany Moskvy ukáže, zda Kreml skutečně usiluje o mír.
„Pokud je to jen politická hra a Putin pouze říká, že je připraven jednat, protože před volbami do amerického Kongresu nechce zvyšovat napětí s Amerikou, v listopadu velmi rychle uvidíme, zda šlo o trik, nebo ne,“ soudí Zelenskyj.
Kdo má jaké karty
Ukrajinský prezident zároveň varoval před zmírňováním sankcí proti Rusku ještě před zahájením rozhovorů. Kyjev by tím podle něj přišel o důležitou páku na Moskvu. Reagoval tak na říjnové rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa neuplatnit nejnovější sankce na ruský vývoz ropy, píše ukrajinský server The Kyiv Independent.
„Nechci, abychom na schůzku s Putinem přijeli bez nástrojů – bez sankcí, bez peněz nebo bez zmrazených aktiv. Protože pak bychom skutečně měli v ruce jen velmi málo karet, jak říká pan Trump,“ prohlásil.
Zelenskyj také připomněl, že Ukrajina stále potřebuje další pomoc s protivzdušnou obranou. Přestože se podle něj podařilo vyřešit některé problémy s využíváním satelitního systému Starlink a sdílením amerických zpravodajských informací, dodávky zbraní podle něj postupují příliš pomalu.
„Nestačí jednoduše říct, že nám dají rakety Patriot, a potom je měsíc nebo dva nedodat. Takto to nefunguje,“ vzkazuje Volodymyr Zelenskyj.
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