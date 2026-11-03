Zelenskyj nabízí Trumpovi velký ústupek. Má ale zásadní podmínku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělním televizním rozhovoru prohlásil, že Ukrajina je připravena na žádost USA zastavit útoky na ruské ropné rafinerie. Udělá to ale za předpokladu, že Washington dodá rakety do systémů protivzdušné obrany Patriot, které jsou potřebné k odražení ruských útoků balistickými střelami.
Moderátor Fox News Trey Yingst se v rozhovoru ukrajinského prezidenta v návaznosti na útok v Samaře zeptal, proč Ukrajina obnovila údery na ruské ropné rafinerie a ignorovala požadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zelenskyj v odpovědi hovořil o jednáních s americkou stranou, které vysvětlil, že Ukrajina musí reagovat na ruské masivní útoky.
„Vedli jsme různé rozhovory, několikrát s prezidentem Trumpem a jeho týmem o útocích na rafinerie. A žádali jsme, abychom mohli reagovat na ruské útoky na naši energetiku, na to, že Rusko zabíjí naše lidi, na útoky na naši elektřinu, plyn, rafinerie, na všechno,“ prohlásil.
Nabídl dvě možnosti
Zelenskyj upřesnil, že Trumpovi nabídl dvě možnosti, podle kterých by Ukrajina byla připravena zastavit útoky na ropné rafinerie: zastavení ruských útoků na ukrajinský energetický sektor, nebo dodání raket pro systémy protivzdušné obrany Patriot.
„Řekli jsme – pokud chcete, abychom neútočili na ruské rafinerie, nesmí útočit na náš energetický systém. A další alternativa – dejte nám rakety Patriot. My je zaplatíme,“ řekl ukrajinský prezident. A dodal, že požádal USA o dodávku raket do systémů Patriot na dobu alespoň jednoho měsíce.
Na otázku, zda by Trump mohl tato slova vnímat jako pokus o nátlak, Zelenskyj odpověděl, že se nebojí sdílet pravdu s partnery. „Amerika nemůže pomáhat Rusku, její prezident nemůže pomáhat Putinovi,“ řekl.
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