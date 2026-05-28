Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam "dárek": několik starších gripenů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, aby zde s čelnými představiteli vlády představil dohodu v oblasti letecké obrany, oznámila podle tiskových agentur švédská vláda. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině „několik“ vojenských letounů Gripen starší verze JAS 39 C/D.
Premiér Ulf Kristersson ve čtvrtek navštíví leteckou základnu v Uppsale a uspořádá tam tiskovou konferenci, na níž představí novinky v mezinárodní spolupráci v oblasti letectví, napsal už ve středu večer deník Aftonbladet. Švédská vláda ve čtvrtek potvrdila, že premiér a ministr obrany Pal Jonson se v Uppsale severně od Stockholmu setkají se Zelenským. Tisková konference je podle agentury AFP na programu ve 13:00.
Ukrajina bude podle listu Aftonbladet nákup nejmodernějších strojů JAS 39 E financovat s pomocí půjčky od Evropské unie. Dohodu o unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) ve čtvrtek mezitím jasnou většinou ratifikoval ukrajinský parlament. Dvě třetiny z těchto peněz mají jít na obranu před ruskou agresí, kterou Moskva zahájila otevřeným vpádem do sousední země v únoru 2022.
Ukrajina se loni v říjnu se Švédskem předběžně dohodla na nákupu 100 až 150 gripenů. Ministr obrany Jonson měsíc nato řekl, že Stockholm a Kyjev pokročily v otázce financování obsáhlé dohody o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně a že část nákladů při koupi nových švédských strojů v nejmodernější verzi by mohla pokrýt švédská vojenská pomoc Ukrajině. Zelenskyj pak při setkání se švédským králem Carlem XVI. Gustafem v dubnu ve Lvově vyjádřil naději, že ukrajinští piloti by mohli začít ve Švédsku s výcvikem na gripenech už letos.
Ukrajinské letectvo míní, že gripeny jsou levnější než srovnatelné bojové letouny, méně finančně náročná je i jejich údržba a švédské stroje se snadno začlení do ukrajinského leteckého systému.
Gripeny používá i české letectvo, a sice 12 jednomístných strojů ve verzi JAS 39 C a dva dvoumístné cvičně-bojové letouny JAS 39 D. Loni v září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem až do roku 2035, kdy by je měly nahradit americké stroje F-35.
Akcie švédské společnosti SAAB, výrobce gripenů, po zprávě rostly o 4,9 procenta, poznamenala agentura Reuters.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90 miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
