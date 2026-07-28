Zelenskyj je v USA. Od Trumpa bude mezi čtyřma očima žádat střely do Patriotů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na dnešek SELČ přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenskyj napsal na X, že s šéfem Bílého domu a s jeho týmem chce jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci.
Zelenskyj také uvedl, že se jako zástupce Ukrajiny zúčastní pietního obřadu k uctění památky zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který patřil k výrazným podporovatelům Ukrajiny, jež se už pátým rokem brání ruské agresi.
Agentura Reuters píše, že vztahy Bílého domu se Zelenským se v poslední době zlepšily. Hlavním cílem Ukrajiny je podle ní získat možnost koupit další protiraketové střely pro systémy Patriot, které východoevropská země potřebuje k ochraně Kyjeva a dalších měst, jež jsou častým terčem ruských útoků.
Schůzka s Trumpem má podle agentury AFP začít v 09:30 místního času (15:30 SELČ) a podle Reuters by se její část měla uskutečnit mezi čtyřma očima.
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