„Zelenskyj je tvrďák.“ Našel podobnost s Trumpem, tvrdí klíčový muž

Někdejší Trumpův zvláštní vyslanec a poradce ve věcech Ukrajiny Keith Kellogg poskytl po svém odchodu z Bílého domu rozhovor britské ITV. V interview mimo jiné prohlásil, že Zelenskyj je lídr, jakého „jsme my ve Spojených státech neviděli od časů Abrahama Lincolna“.
Uvedl, že měl příležitost se během – někdy napjatých – jednání dobře seznámit s ukrajinským prezidentem. „Je to tvrdý oříšek – myslím tím, že je to tvrďák. Jednou jsem prezidentu Trumpovi řekl, že je mu v mnohém podobný,“ konstatoval diplomat s tím, že Zelenskyj je stejně jako Trump tvrdohlavý, má svůj názor a nebojí se ho říct nahlas.
Kellog se domnívá, že hlavní překážkou ve snahách o ukončení války zůstává ruský vůdce. Myslí si, že Vladimir Putin na přítomnost evropských mírových jednotek a americké bezpečnostní záruky nikdy nepřistoupí.
Bývalý Trumpův poradce také v rozhovoru s Jonathanem Waldem varoval před nebezpečím, které by mohlo hrozit Severoatlantické alianci v případě, že by USA s Ruskem uzavřely dohodu o sférách vlivu: „Nemyslím si, že bychom měli ruské velkolepé plány podporovat.“