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Zahraničí

Zelenskyj je ochoten sejít se s Putinem. „Věřím, že válku skončíme,“ řekl na schůzce s Trumpem

ČTK
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Americký prezident Donald Trump s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským jednal o mírovém řešení války s Ruskem v úterý večer. Zelenskyj po setkání řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoli formát energetického příměří a že on sám je připraven se sejít ke společnému jednání s Trumpem a s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

US President Trump and Ukraine's President Zelenskiy participate in a bilateral meeting during the 81st United Nations General Assembly in New York City
Americký prezident Donald Trump jednal na okraj zasedání Valného shromáždění OSN s ukrajinským prezidentem Volodymyrem ZelenskýmFoto: Handout – Ukrainian Presidential Press Service
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Trump řekl před úterní schůzkou, která se konala na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina čelící ruské invazi žádá. Zelenskyj následně uvedl, že prezidenta USA požádal o zimní balík s těmito střelami.

„Věřím, že tuhle válku skončíme a že nám prezident Trump pomůže válku ukončit,“ řekl na úvod setkání s Trumpem Zelenskyj, který předtím poděkoval Američanům za pomoc poskytnutou jeho zemi a za protiruské sankce.

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Jeden z novinářů se Trumpa zeptal, zda si stále myslí – jak americký prezident prohlásil loni v OSN –, že Ukrajina může získat zpět všechna území, která Rusko nyní okupuje. Trump odpověděl, že věří v dohodu, ale nebude říkat, jak dohoda bude vypadat. Uvedl také, že ruský prezident Vladimir Putin by válku chtěl ukončit.

Trump se od svého návratu do Bílého domu loni v lednu snaží zprostředkovat mírové řešení války. Tu rozpoutal Putin, když v únoru 2022 nařídil ruské armádě vpadnout na Ukrajinu, čímž začal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. I přes diplomatickou snahu USA ale zatím žádný průlom nenastal.

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Zelenskyj řekl, že s Trumpem jednal nejen o možnostech ukončení války, ale také o energetickém příměří. Trump nedávno Ukrajinu vyzval, aby přestala útočit na rafinerie v Rusku, neboť to škodí celému světu. Poté Trump ohlásil energetické příměří, kdy by ani Ukrajina ani Rusko neútočily na energetické cíle. Ani jedna ze zemí však nepotvrdila, že taková dohoda skutečně vznikla.

Zelenskyj v úterý uvedl, že Ukrajina je k takovému kroku připravená. Dále sdělil, že věří, že se Američanům podaří přivést Rusko k jakémukoli jednání.

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Velkým tématem pro Ukrajinu zůstávají střely pro patrioty, díky kterým je země schopná sestřelovat ruské balistické rakety. Střel je však nedostatek. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina by chtěla získat licenci na jejich výrobu, což se ale zatím nestalo.

Novináře na setkání se Zelenským zajímalo, zda souhlasí s názorem některých evropských představitelů, že by Rusko mohlo podniknout dronový či jiný útok proti jiné evropské zemi. Podle ukrajinského prezidenta je takové riziko veliké, protože Putin je v Rusku pod značným tlakem kvůli tomu, že ruské síly na Ukrajině nevítězí.

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