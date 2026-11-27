Na Ukrajinu se z Ruska a z Ruskem okupovaných území vrátilo devět dětí, oznámili v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ombudsman Dmytro Lubinec. Oba poděkovali manželce prezidenta Spojených států Melanii Trumpové za pomoc a zprostředkování.
Mezi navrátilci je podle Lubince osmiletý chlapec, který svou matku neviděl od roku 2022, kdy Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině.
"Jedná se o devět dětí, babičku doprovázející svého vnuka, a Anastasii, chovanku dětského ústavu v Oleškách, která vyžaduje zvláštní péči. Tyto děti pocházejí z dočasně okupovaných území Chersonské a Záporožské oblasti a z Krymu. Jsou to Valerija, Marta, Mykola, Ruslan, Sofija, Davyd, Oleksij, Oleksandr a nejmladší Artem, kterému je teprve osm let. Všem se dostane potřebné pomoci," napsal Zelenskyj na sociální síti.
"Dosud se podařilo přivést zpět 2875 dětí. Pamatujeme na každé z nich. Děláme vše, co je v našich silách, abychom je našli a vrátili jejich rodinám a blízkým," ujistil.
Některé z dětí přišly o rodiče, upozornil Lubinec. "Například šestnáctiletý chlapec žil po smrti své matky na dočasně okupovaném území se svou babičkou, která ho fyzicky i psychicky týrala. Chlapec se dlouho snažil dostat za svou sestrou na území pod ukrajinskou kontrolou, ale bránil mu v tom nátlak babičky a zástupců okupačních úřadů. Dokonce mu tvrdili, že doma na něj nikdo nečeká. Nyní se sourozenci budou moci znovu setkat," napsal.
Jiné děti byly od svých rodin odděleny násilím. Dva bratři ve věku 17 a 16 let žili se svou matkou na dočasně okupovaném území. Po ruské invazi se rodina chystala z okupované oblasti odejít.
Když však otec kontaktoval okupační úřady, byla matka vystavena psychickému nátlaku a výhrůžkám. Musela odejít sama, děti jí úřady nevydaly. Bratři byli po celou dobu v kontaktu s matkou a vyjadřovali přání vrátit se k ní.
Jeden z chlapců trpí vážnými zdravotními problémy: sotva chodí a vyžaduje lékařské vyšetření i léčbu. Nyní se se svou matkou znovu shledají, vylíčil Lubinec.
Tyto příběhy podle ombudsmana ilustrují různé okolnosti, za nichž ukrajinské děti potřebují pomoc: úmrtí rodičů, nucené odloučení od matky, nedostatek řádné péče či dlouhodobé odloučení od rodiny.
Proces návratu proto obnáší mnohem více než jen samotné zajištění cesty. Každý případ vyžaduje individuální přístup: ověření rodinných vazeb, vyhledání zákonných zástupců, ustanovení opatrovnictví, přípravu dokumentace a koordinaci doprovodu i bezpečné trasy.
Dosud se podle Zelenského a Lubince podařilo přivést zpět do vlasti 2875 dětí. "Pamatujeme na každé z nich. Děláme vše, co je v našich silách, abychom je našli a vrátili jejich rodinám a blízkým," ujistil prezident.
První dáma USA Melania Trumpová pomohla za ruské války proti Ukrajině s návratem více než čtyř desítek dětí.
Pomoc dětem v oblastech konfliktů patří ke stěžejním tématům první dámy v druhém funkčním období jejího manžela, prezidenta Donalda Trumpa. Letos k tomu svolala jednání Rady bezpečnosti OSN.
O děti, které byly odloučeny od svých rodin v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu, se začala aktivně zajímat loni v srpnu, kdy Trump na aljašském summitu osobně předal svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi její dopis vyzývající k míru.
Letos v říjnu pomohla vyjednat lokální šestidenní příměří v Ruskem okupovaných Oleškách na jihu Ukrajiny. Podle agentury AP šlo o nejvýznamnější klid zbraní od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Město za přestávky v bojích opustilo na 800 lidí a přivezeny do něj byly potraviny, voda a další humanitární pomoc.
Začátkem listopadu pak Trumpová u příležitosti tohoto kroku přijala v Bílém domě společně zástupce Ukrajiny i Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ji za její přínos humanitární podpoře Ukrajiny vyznamenal Řádem kněžny Olgy I. třídy.
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