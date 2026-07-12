Zelenskyj avizoval změny ve vládě, premiérce Svyrydenkové nabídl novou roli

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil v neděli změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Premiérce Juliji Svyrydenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Více podrobností k její případné nové roli neposkytl.
Agentura Reuters nebo server RBK-Ukrajina jeho slova vyložily jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat. Svyrydenková na stejné platformě uvedla, že je připravena nadále pracovat pro Ukrajinu.
„Ukrajina mění svou politickou strategii. Každá prioritní oblast zahraniční politiky bude přidělena konkrétní osobě s rozsáhlými zkušenostmi, která je schopna realizovat to, na čem se dohodneme na úrovni lídrů," uvedl zkraje svého sdělení prezident.
„Mezi nejdůležitější z těchto oblastí patří Spojené státy a naše dohody o licencích na výrobu systému Patriot, jakož i o další bilaterální bezpečnostní spolupráci, která se musí promítnout do jasných zisků pro naše země a pro ukrajinské a americké společnosti,“ sdělil Zelenskyj.
Jako další priority jmenoval možný evropský protiraketový projekt, Evropskou unii nebo země sousedící s Ukrajinou, zejména Polsko a Maďarsko. Vztahy s nimi podle hlavy státu „vyžadují nový základ“. Zmínil také Blízký východ a Perský záliv, které označil za jednu z „nejslibnějších globálních oblastí pro bezpečnostní a ekonomickou spolupráci“, dále Čínu a důležité mezinárodní organizace.
Kromě toho Zelenskyj zmínil domácí záležitosti, přípravu bránící se země na zimu nebo potřebu urychlit transformaci státních podniků.
„V souladu s tím začnou na Ukrajině personální změny,“ napsal prezident, který podle svých slov podrobnosti prodiskutoval s premiérkou Svyrydenkovou. „Došli jsme k závěru, že tyto změny vyžadují obnovu kabinetu ministrů,“ sdělil Zelenskyj, jenž vyjádřil premiérce vděk za její dosavadní práci. „Nabídl jsem jí příležitost vést novou a důležitou oblast vztahů s klíčovým partnerem,“ dodal bez podrobností.
Svyrydenková na sociální síti napsala, že je nadále připravena sloužit Ukrajině. „Jsem hrdá na to, že jsem měla čest vést vládu v jednom z nejtěžších období moderních dějin Ukrajiny,“ uvedla premiérka země, která se pátým rokem brání ruské invazi. Ekonomka Svyrydenková stojí v čele ukrajinské vlády od loňského července, kdy na tomto postu nahradila Denyse Šmyhala.
Jeho přitom jako možného příštího premiéra uvádí server Ukrajinska pravda, jenž píše, že definitivní jméno zatím nepadlo, ale existují čtyři možní kandidáti. Odvolává se přitom na svůj zdroj. Tuto čtveřici podle něj tvoří: současný ministr energetiky Denys Šmyhal, ministr obrany Mychajlo Fedorov, šéf společností Naftohaz a Ukrnafta Serhij Koreckyj a starosta Charkova Ihor Terechov.
Svyrydenková se podle sdělení opozičního poslance Jaroslava Železňaka na platformě Telegram, zřejmě stane velvyslankyní ve Spojených státech. Odvolána podle něj bude v pondělí nebo v úterý. Podle ukrajinského práva musí rezignaci premiéra nebo premiérky schválit parlament a odstoupení šéfa vlády znamená rezignaci celého kabinetu, napsala agentura Reuters.
Svyrydenková dříve působila jako první místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství. Loni podle Reuters sehrála klíčovou roli při jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o dohodě týkající se přístupu k ukrajinským přírodním zdrojům. Dohoda byla předmětem dlouhého vyjednávání a nakonec ji na přelomu dubna a května podepsala ve Washingtonu právě Svyrydenková a americký ministr financí Scott Bessent.
Zelenskyj v neděli avizoval také změny na pozicích vedení bezpečnostních složek.
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