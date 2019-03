před 14 minutami

Nedělní první kolo ukrajinských prezidentských voleb s odstupem vyhrál herec Volodymyr Zelenskyj, do druhého kola by měl spolu s ním postoupit dosavadní prezident Petro Porošenko. Vyplývá to z průzkumu provedeného u volebních uren, jehož výsledky byly zveřejněny po uzavření volebních místností. Zelenskyj podle něj získal přes 30 procent hlasů, Porošenko necelých 18 procent. Expremiérka Julija Tymošenková by na třetím místě měla dostat kolem 14 procent hlasů. Ústřední volební komise obdržela kolem 1700 stížností na porušení volebních pravidel, žádné vážnější problémy ale průběh hlasování nenarušily, napsala agentura Unian.