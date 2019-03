Do druhého kola ukrajinských voleb jdou Zelenskyj a Porošenko, Tymošenková neuspěla

Aktualizováno před 30 minutami

Nedělní první kolo ukrajinských prezidentských voleb s odstupem vyhrál herec Volodymyr Zelenskyj, do druhého kola by měl spolu s ním postoupit dosavadní prezident Petro Porošenko. Vyplývá to z průzkumu provedeného u volebních uren, jehož výsledky byly zveřejněny po uzavření volebních místností. Zelenskyj podle něj získal přes 30 procent hlasů, Porošenko necelých 18 procent.

Expremiérka Julija Tymošenková by na třetím místě měla dostat kolem 14 procent hlasů. Ústřední volební komise obdržela kolem 1700 stížností na porušení volebních pravidel, žádné vážnější problémy ale průběh hlasování nenarušily, napsala agentura Unian. K deseti procentům by se podle průzkumu u uren měl blížit volební zisk proruského kandidáta Jurije Bojka, za ním následuje na pátém místě vůdce liberální Občanské pozice a bývalý ministr obrany Anatolij Hrycenko se sedmi procenty. Svůj průzkum s prakticky stejnými výsledky zveřejnila i kyjevská sociologická služba Socis. Zelenskyj na prvním místě podle ní získal 30 procent a Porošenko na druhém 19 procent hlasů. Tymošenková je i v tomto průzkumu až třetí se 14 procenty. Volební štáb Tymošenkové označil průzkumy u volebních uren za zmanipulované. Sama Tymošenková dnes na tiskové konferenci po oznámení prvních odhadů řekla, že spolu s vítězem prvního kola Volodymyrem Zelenským postupuje do druhého kola ona. Podle Tymošenkové, která se odvolala na průzkumy své politické strany Vlast, získal Zelenskyj 27 procent hlasů a druhá za ním je Tymošenková s 21 procenty. Porošenko je se 17,5 procenta až třetí, tedy nepostupující. "Jsme přesvědčeni, že průzkumy u volebních uren, podle nichž je Porošenko na druhém místě, neodpovídají skutečnosti. Svědčí o tom naše hodnocení a průzkumy. Naši lidé zorganizovali vlastní všeobecný průzkum," prohlásila Tymošenková. Ta podle agentury TASS vyzvala své stoupence, aby se dostavili k volebním místnostem a "domáhali se spravedlivého volebního výsledku". Tymošenková je prý přesvědčena, že po reálném sečtení hlasů "přestane Porošenkova mafie existovat". Podle agentury RBK panuje ve volebním štábu Tymošenkové napjatá atmosféra. "Sociologické průzkumy se staly nástrojem manipulací," řekl poradce Tymošenkové Serhij Vlasenko. Zelenskyj předpokládané výsledky prvního kola označil za "první krok k velkému vítězství". Dodal, že "průzkumů je hodně, ale vítěz je jen jeden". Volební tým Zelenského se údajně obává, že zástupci Tymošenkové budou odvolávat své lidi z volebních komisí, aby sabotovali proces sčítání hlasů. Porošenko na ohlášení průzkumů reagoval slovy, že žádné informace o porušení volebních regulí výsledek nezpochybnily. "Tak ostrá konkurence na Ukrajině nikdy nebyla," řekl prezident. "Ještě to není vítězství, ale udělali jsme k němu ohromný krok," vzkázal svým stoupencům. Druhé kolo voleb se má konat 21. dubna.