Rusové zaplatí vlastní konec. G7 posílá Ukrajině miliardy z ruských úroků

Padesát miliard dolarů na obranu, pět až sedm kompletních baterií systémů Patriot nebo SAMP/T do podzimu, přednostní dodávky raket a nové drtivé sankce na ruskou energetiku. Volodymyr Zelenskyj má na příští měsíce v rukou silné karty. Evropa a státy G7 jasně ukazují, že i přes politické otřesy v USA hodlají ukrajinskou válečnou mašinérii udržet v chodu za každou cenu.
Klíčový průlom nastal v logistice protivzdušné obrany. Washington pod tlakem spojenců změnil pořadník prioritních zákazníků. To znamená, že všechny nově vyrobené interceptory pro systémy Patriot a NASAMS teď směřují přednostně na Ukrajinu – bez ohledu na dřívější objednávky jiných států.
Pro Kyjev je to životně důležitá injekce před očekávanou podzimní a zimní vlnou ruských útoků na kritickou infrastrukturu.
Zástupci G7 navíc udělali krok, který může dlouhodobě změnit pravidla hry: jsou připraveni udělit Kyjevu licence na vlastní výrobu klíčových zbraní. Mluví se především o domácí produkci interceptorů do Patriotů, které Ukrajina zoufale potřebuje k likvidaci ruských balistických raket a střel s plochou dráhou letu.
Západní miliardová půjčka navíc vyřeší největší bolest – peníze. Rekordní ukrajinský vojenský rozpočet pomůže zafinancovat balík 50 miliard dolarů, který bude splácen z výnosů a úroků ze zmrazeného ruského státního majetku v Evropě.
Největším sponzorem je Evropská unie
Momentálně největším sponzorem Ukrajiny zůstává Evropská unie. Její celková pomoc od začátku plnohodnotné invaze už přesáhla astronomických 200 miliard eur. Další masivní finanční injekce garantované členskými státy EU začínají na Ukrajinu proudit právě teď, což dává Kyjevu jistotu.
Zásadní vliv na ruskou schopnost financovat agresi budou mít další sankce na ropný a plynový průmysl. V textu závěrečného komuniké G7 stojí jasný závazek: „Zvýšíme tlak na ruskou válečnou ekonomiku. V tomto kontextu posílíme naše sankce, včetně těch na ropný a plynový průmysl.“
Do hry navíc vstupuje nová dynamika z Bílého domu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington v nejbližší době opět aktivuje tvrdé sankce na ruský energetický sektor.
Ten měl doposud od Trumpa dočasnou výjimku kvůli probíhající válce s Íránem, která vyhnala světové ceny ropy nahoru. Jakmile se situace na trzích stabilizuje, Kreml přijde o miliardové zisky, ze kterých dotuje své raketové továrny.
Autor je spolupracovníkem redakcem.
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