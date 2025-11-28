Zahraničí

Zelenského před koncem zachránil nečekaný hráč. Kolem jeho nejbližšího už přituhuje

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 22 minutami
Ještě před několika dny nevypadala situace pro Volodomyra Zelenského dobře. Rozsáhlý korupční skandál vyvolal přípravy k masovým protestům, odvolal dva ministry a dal za vznik spekulacím, že dalším „na řadě“ bude prezidentův nejbližší spolupracovník Andrij Jermak. Ale i na něj nakonec došlo a vyšetřovatelé v pátek začali prohledávat jeho kancelář. Pozornost Ukrajinců se však upírá na něco jiného.
Protikorupční agentury provedly razii v kanceláři prezidenta Zelenského | Video: Associated Press

Ukrajinský národ se semkl. Zveřejněný Trumpův 28bodový návrh mírové smlouvy totiž podle kritiků nutil Kyjev přijmout podmínky bližší ruským než ukrajinským zájmům. A právě to na čas upozadilo skutečnost, že protikorupční úřady obvinily několik vysoce postavených aktérů v kauze týkající se státní energetické společnosti Enerhoatom. Podle vyšetřovatelů měl být architektem rozsáhlého schématu Timur Mindič, člověk z blízkého prezidentova okolí. 

Vnější hrozba coby národní tmel

Smyčka se utahuje. Zelenskyj chyboval, jeho klíčová "dvojka" mu přerostla přes hlavu

Andrij Jermak

Zelenskyj okamžitě vystoupil s varováním, že země stojí na historické křižovatce: riskuje buď ztrátu vlastní důstojnosti, nebo zásadního spojence (jasný odkaz na Spojené státy). Výsledkem bylo, že prezident opět převzal iniciativu. Představil se jako jediný, kdo dokáže Washingtonu čelit a zároveň chránit ukrajinské zájmy. Domácí politické boje tak přestaly být hlavním tématem. 

Přestože korupční aféra rozhodně nezmizela, na chvíli se přestalo hovořit o bezprostředním tlaku na rezignaci dvou klíčových mužů: šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rustema Umerova. Oba měli mít podle kritiků roli v korupčním prostředí, které kolem Enerhoatomu vzniklo.

Zelenskyj je však nejen neodvolal, dokonce je místo toho jmenoval do čela delegace pro jednání o mírovém plánu. Andrij Jermak tak o víkendu vyjednával v Ženevě s americkými představiteli o změnách v návrhu mírového plánu.

Trumpův plán, který byl během jednání zúžen oproti původním 28 bodům, přinesl Ukrajině řadu dilemat. Zelenskyj mezitím oznámil, že nejcitlivější otázky bude řešit přímo se svým americkým protějškem.

Policejní šťára u Jermaka

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Jenže i tato strategie má své limity. V pátek se tlak vrátil s novou intenzitou, když ukrajinský Národní protikorupční úřad (NABU) a speciální protikorupční prokuratura oznámily, že provádějí prohlídky u samotného Andrije Jermaka - v jeho domě i v prostorách prezidentské kanceláře. Jermak později potvrdil, že s vyšetřovateli plně spolupracuje a umožnil jim do svého bytu vstup. 

Zatím není jasné, jaké konkrétní skutečnosti vyšetřování odhalilo ani zda se Jermakovi podaří v čele prezidentského aparátu udržet. Jisté však je, že jde o jednoho z nejvlivnějších mužů ukrajinské politiky a jeho případné oslabení by zasáhlo i Zelenského vyjednávací pozici.

Zelenskému tak danajský dar v podobě Trumpova mírového plánu paradoxně přinesl úlevu, třebas jen dočasnou. Pokračující vyšetřování, které už dorazilo až k Jermakovi, však může být signálem, že domácí realitu nakonec nelze přehlušit ani tou největší geopolitikou.

 
