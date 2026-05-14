Zelenského muž č.1 míří za mříže. Peníze na kauci prý nemá, personálie řešil s vědmou

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa Zelenského kanceláře Andrije Jermaka do vazby. Video: Reuters
Ukrajinský protikorupční soud ve čtvrtek poslal někdejšího šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Alespoň prozatím tak kdysi jeden z nejmocnějších mužů Ukrajiny skončí za mřížemi. Sám totiž uvedl, že nemá na zaplacení kauce peníze a doufá v pomoc přátel.
„Takové peníze na kauci nemám. Můj právník teď bude jednat s přáteli a známými. Veškerá obvinění odmítám. Nemám co skrývat a podám odvolání,“ cituje Jermaka deník Kyiv Independent.
Čtyřiapadesátiletý Jermak je podezřelý z účasti v rozsáhlém korupčním schématu spojeném se státním jaderným monopolem Energoatom. Vyšetřovatelé tvrdí, že mezi lety 2021 a 2025 bylo skrze výstavbu luxusního rezidenčního komplexu v obci Kozyn u Kyjeva vypráno více než 460 milionů hřiven.
Podle žalobců pocházely peníze na projekt z provizí, které měli vysoce postavení představitelé Energoatomu vybírat od dodavatelů výměnou za zachování jejich postavení a za to, že nebudou blokovat jejich výrobky a služby.
Jeden ze čtyř domů financovaných z těchto prostředků měl být údajně určen právě pro Jermaka. Ten byl v pondělí obviněn z praní špinavých peněz souvisejícího s výstavbou. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až dvanáct let vězení. Ve stejné kauze bylo obviněno dalších šest lidí.
Pád Zelenského pravé ruky
Jermakův pád začal už loni v červenci útokem na protikorupční organizace. Pokus o oslabení institucí vyšetřujících rozkrádání ve vysokých patrech politiky tehdy vyvolal masové protesty a později pod tlakem veřejnosti i Bruselu skončil. Podle některých měl právě Jermak celou operaci organizovat. Sám to ale u soudu odmítl.
V listopadu pak Národní protikorupční úřad (NABU) spolu se Speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provedly u Jermaka domovní prohlídky v souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Jermak následně oznámil rezignaci a Zelenskyj ho ještě téhož dne odvolal.
Ještě loni na podzim byl přitom Jermak považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny a jednoho z nejvlivnějších zákulisních hráčů. Zelenského doprovázel prakticky všude, byl hlavním kontaktem pro americkou administrativu, koordinoval výměny vězňů a podílel se na jednáních s evropskými spojenci.
Radil se s vědmou
Přesto však zůstal u soudu prakticky sám a žádný z jeho někdejších podporovatelů se ho veřejně nezastal. Podpořit ho přišla pouze kontroverzní aktivistka Irma Kratová, která mu přinesla ikonu s vyobrazením Ježíše, poznamenal deník Kyiv Independent.
Obžaloba se zároveň Jermaka snažila vykreslit jako člověka se zájmem o ezoteriku. Podle Speciální protikorupční prokuratury byl v kontaktu s kyjevskou astroložkou, kterou měl v telefonu uloženou pod jménem „Veronika Feng Shui.“ Právě s ní měl údajně konzultovat personální otázky včetně jmenování ministrů, prokurátorů či velvyslanců.
Obavy z útěku do zahraničí
Přestože největší pozornost v soudní síni budily právě historky o věštkyních a spirituálních praktikách, zásadní bylo rozhodnutí o vazbě.
Jermak totiž vlastní čtyři diplomatické pasy, z nichž jeden je platný až do roku 2030. Prokurátorka argumentovala tím, že existuje riziko útěku, ovlivňování svědků nebo manipulace s důkazy.
Vazba zatím platí na 60 dní. Pokud by Jermak složil kauci, mohl by ji opustit a čekat na soud na svobodě. List Ukrajinska pravda napsal, že podmínkou propuštění by podle jeho informací bylo také nošení elektronického náramku a povinnost dostavit se před vyšetřovatele kdykoliv o to požádají.
Jermak by zároveň nesměl opustit Kyjev, musel by odevzdat cestovní doklady a měl by zakázaný kontakt s dalšími podezřelými i svědky.
Na otázku novinářů, zda je psychicky připraven na možnost vězení, odpověděl, že je „silná osobnost“. V úterý také na síti Telegram napsal, že se celý život jako právník řídil zákony a že se proti obviněním bude bránit u soudu. Zároveň uvedl, že nehodlá opustit Ukrajinu a chce dál podporovat vojáky na frontě.
Prezident Volodymyr Zelenskyj - se kterým se Jermak znal už od roku 2010, kdy působil jako filmový producent - se k obviněním ani k samotnému vyšetřování dosud veřejně nevyjádřil.