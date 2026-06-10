Začíná to být vážné. K Rusům kvůli krizi s benzinem promluvil už i Putinův mluvčí

Ruskem anektovaný Krym i další území čelí problémům se zásobováním. Ukrajině se totiž daří vzdušnými útoky narušovat hlavní zásobovací tepny i energetickou infrastrukturu. Moskva oficiálně uznala, že „problémy existují“ kvůli útokům, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale nabídl i vlastní vysvětlení – situaci přirovnal k „panickým nákupům“ během koronavirové krize.
Dlouholetý mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov v pondělí sice připustil, že problémy jsou a že příslušné úřady pracují na tom, aby „k nedostatku nedošlo“ - následně ale dodal, že je vidět „mnoho neopodstatněného humbuku“.
Situaci přirovnal k panickému vykupování zásob na začátku pandemie covidu-19 a varoval před hromaděním.
„Lidé skupovali pohanku, přestože o ni nebyla nouze. Někdy mohou takové emocionální reakce uměle vytvořit krizi,“ přirovnal Peskov dopady systematických ukrajinských útoků na ruskou logistiku a energetickou síť k obavám spotřebitelů během pandemie v roce 2020.
Ruské ministerstvo energetiky v pondělí uvedlo, že nedostatek pohonných hmot na jihu Ruska způsobily nepřátelské vzdušné útoky na energetická zařízení. „To vede k dočasným potížím s dodávkami pohonných hmot v řadě jižních regionů,“ stojí ve vyjádření ministerstva, které přislíbilo nápravu.
Problémy začaly na Krymu
Kvůli útokům ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu, kde je prodej benzinu omezen na 20 litrů na vozidlo a úřady zakázaly tankování do kanystrů.
Potíže se následně rozšířily i do dalších regionů. Odběrové limity podle médií začaly zavádět některé čerpací stanice v Moskvě, Petrohradu, Moskevské, Tverské a Jaroslavské oblasti i v Karélii u hranic s Finskem.
Podle týdenních údajů federálního statistického úřadu Rosstat zdražily pohonné hmoty v 73 ruských regionech, uvedl v pondělí The Moscow Times.
Ochromená logistika
Ukrajinské síly v současnosti vedle energetické a železniční infrastruktury cílí především na dálnici R-280 Novorossija, hlavní pozemní trasu spojující Rostovskou oblast s okupovaným Krymem. Komunikace vede z Rostova na Donu přes okupovaná ukrajinská území až do krymského Simferopolu a je klíčová také pro zásobování ruských jednotek na jihu Ukrajiny.
Ukrajina k útokům využívá i pokročilé útočné drony, především americký Hornet a těžký úderný dron Behemoth. Tradiční ruské rušičky jsou proti těmto zařízením neúčinné.
Právě Behemoth s bojovou hlavicí o hmotnosti 75 kilogramů zasáhl nejdůležitější tepnu pro zásobování Krymu – Čongarský most. Jeho vyřazení znamená pro Rusko objížďku dlouhou přibližně 120 až 150 kilometrů po trase, která vede výrazně blíže k ukrajinským pozicím v Chersonské oblasti, a tedy i v dosahu ukrajinských dronů a dalekonosného dělostřelectva.
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