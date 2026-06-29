Zdříml si při Putinově projevu, sliboval porážku nepřátel Ruska, a nakonec Medveděv odjel s prázdnou

„Máme dost sil, prostředků a politické vůle,“ ujišťoval Vladimír Putin celý předvolební sjezd Jednotného Ruska - až na Dmitrije Medveděva.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv se během projevu Vladimira Putina na předvolebním sjezdu vládní strany Jednotné Rusko neubránil únavě. Kamera ho zachytila, jak při prezidentově projevu poklimbává. Později ale sám vystoupil s plamenným projevem proti Západu a slíbil, že Rusko se nepřáteli porazit nenechá. Přesto ze sjezdu odjížděl jako poražený.
Nedělní předvolební sjezd vládní strany Jednotné Rusko probíhal podle očekávání ve znamení tradičních projevů o síle Ruska, jednotě společnosti a blížících se parlamentních volbách. Nejsledovanější moment ale přišel během vystoupení prezidenta Vladimira Putina.
Právě když z pódia prohlašoval, že Rusko má „dost sil, prostředků a politické vůle“ a že o tom „nikdo nesmí pochybovat“, televizní kamery zabraly bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva. Ten při projevu viditelně poklimbával.
Později ale přednesl Medveděv na sjezdu vlastní plamenný projev. „Dnes je naše vnitřní jednota silnější než takzvaná západní civilizace. Civilizace, která přežívá a sílí vykořisťováním a dehumanizací jiných,“ prohlásil bývalý ruský prezident. Dodal, že právě Západ nese odpovědnost za válku na Ukrajině i „kolaps ukrajinské vlády“. Proslov zakončil slibem, že Jednotné Rusko nedovolí, aby zemi porazili její nepřátelé.
Přílišná proválečnost politickým ambicím škodí
Podle nezávislého ruského serveru Meduza přitom šlo pro Medvěděva o důležitý sjezd. Už od začátku roku se měl podle zákulisních informací snažit stát volebním lídrem Jednotného Ruska.
Šlo by podle zdrojů Meduzy o pokus rehabilitovat svou politickou pozici a otevřít si cestu k funkci předsedy Státní dumy. Medveděv z ruského politického výsluní částečně zmizel po rezignaci své vlády v roce 2020.
Do zveřejněné pětice hlavních tváří kampaně se ale nakonec nedostal. Strana místo něj vsadila mimo jiné na ministra zahraničí Sergeje Lavrova, starostu Moskvy Sergeje Sobjanina nebo dětskou ombudsmanku Mariji Lvovovou-Bělovovou.
Video: Velký obrat bývalého ruského prezidenta. Dmitrij Medveděv po invazi na Ukrajinu tepe do Západu. (14. 1. 2026)
Podle Meduzy Medveděvovi uškodila právě jeho velmi agresivní rétorika vůči Ukrajině. „Je jednoznačně a otevřeně proválečný a lidé jsou z války unavení,“ uvedl pro ruské opoziční médium jeden z jeho zdrojů z okolí Kremlu.
Samotný Putin ve svém projevu, který shrnula ruská státní agentura TASS, přinesl očekávané teze o tom, že Rusko čelí bezprecedentnímu tlaku Západu, který se podle něj snaží zemi strategicky porazit a destabilizovat její vnitřní situaci. Moskva podle něj disponuje dostatkem sil, prostředků i politické vůle, aby zajistila bezpečnost země a pokračovala v naplňování svých strategických cílů.
Před zářijovými parlamentními volbami zároveň vyzval kandidáty Jednotného Ruska, aby trávili méně času v kancelářích a více mezi voliči. Stranu označil za oporu ruského státu a zvlášť vyzdvihl vojáky bojující na Ukrajině, které znovu označil za „skutečnou elitu Ruska“.