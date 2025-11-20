Zahraničí

Zdrcující Trumpův plán pro Ukrajinu. Vadí i Kremlu, Just odhaduje, co bude dál

Matyáš Zrno Tým Spotlight Matyáš Zrno, Tým Spotlight
včera
Ukrajina by měla uznat anexi Krymu, odevzdat Donbas a souhlasit s redukcí své armády. To jsou jen některé z bodů údajného mírového plánu, o kterém podle médií v utajení jednají Američané s Rusy. Například podle analytiků Institutu pro studium války znamenají takové podmínky de facto ukrajinskou kapitulaci. Novinář Jiří Just, který dlouhodobě žije v Moskvě, ale tvrdí, že problém bude mít i Kreml.
Spotlight News - Jiří Just 20.11. 2025 | Video: Tým Spotlight

"Mírový plán, ačkoliv vypadá, že je napsán přímo Kremlem, pro něj až tak výhodný není," tvrdí Just. Problémem podle něj je, že by Rusko získalo nedobyté území Donbasu pouze jako pronájem a muselo by za něj nějakou formou platit. "Toto je některými ruskými experty vnímáno jako mírnější ponížení, protože Rusové chtěli území získat napořád," upřesňuje novinář.

Odhaduje proto, že Moskva bude spíš vyčkávat a počká, až plán odmítne Kyjev. Nechce totiž opět kazit Trumpovy mírové plány. "Rusové si sice přejí konec války, ale chtějí být i vítězové, protože nic jiného bohužel neuznávají, upřesňuje Just a obává se, že plán by i v případě dohody vedl jen k několikaleté pauze.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00:01-00:02:52 Proč americký mírový plán, který vypadá, že je "napsán přímo Kremlem", není pro Kreml až tak výhodný? Proč je požadavek platit "nějakou retribuci" za Donbas vnímán některými ruskými experty jako ponížení?

00:02:52-00:07:53 Jaká je taktika Ruska, aby Moskva nevypadala jako ta, která zase hatí Trumpovy mírové plány? Jaké další podmínky Rusko požaduje pro své vítězství a jaký tlak vyvíjí na Ukrajinu korupční kauza?

00:07:53-00:11:04 Jak se projevuje vyčerpání ruské společnosti a hospodářství? Proč Just nevěří, že by případné schválení plánu znamenalo konec války na Ukrajině?

 
