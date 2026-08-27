Zdravotní stav norského krále Haralda se opět zhoršil, do nemocnice se sjíždí rodina

Zdravotní stav devětaosmdesátiletého norského krále Haralda V. se v nemocnici nadále zhoršil a jeho stav je nyní velmi vážný, oznámil podle agentur královský palác. Nejstarší evropský panovník je v péči lékařů už od minulého pondělí.
Po dobu, kdy je král v nemocnici, ho zastupuje korunní princ Haakon. Ten však podle paláce společně se svou matkou a chotí krále královnou Sonjou zrušil všechny naplánované akce. Členové Haraldovy rodiny, včetně korunního prince a královny, byli podle norských médií spatřeni, jak přijíždějí do Univerzitní nemocnice v Oslu, kde je král léčen.
„Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu krále ruší premiér svou dnešní účast na strategickém setkání parlamentních lídrů vládních stran v Německu, stejně jako pracovní večeři s německým kancléřem Friedrichem Merzem,“ uvedla kancelář šéfa vlády podle AFP. „Celý národ společně s námi posílá vřelé myšlenky králi a zbytku královské rodiny,“ uvedl ve svém dřívějším prohlášení premiér.
Mezitím podle agentury Reuters přerušil oficiální návštěvu Islandu předseda norského parlamentu Masud Gharahkhani, který se vrací do Norska.
Také Výbor pro zahraniční vztahy a obranu oznámil, že jeho členové se vrátí domů z Jižní Koreje. Podle médií oznámili, že se co nejdříve vrátí do vlasti, i biskupové Norské luteránské církve, kteří v současnosti pobývají v Římě na schůzce s papežem.
Ve čtvrtek zároveň Norové přinášeli celý den květiny před královský palác v Oslu, informuje britská BBC. Jedná se o vzkaz panovníkově rodině, že jejich myšlenky jsou s nimi a s nemocným králem.
Harald V. trpí hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. Král měl v uplynulých letech zdravotní problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci na dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma lety ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.
Norský král v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina. Tím nejvýznamnějším je případ Mariuse Borga Höibyho, syna nynější norské korunní princezny Mette-Marit z jejího předchozího vztahu. V polovině června byl nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění.
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