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Zahraničí

Zdraví nebezpečný Trump. V Nizozemsku varují před drogami v podobě prezidentovy hlavy

ČTK,Zahraničí
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Před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin (PMMA) a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech, kde si uživatelé mohou nechat drogy před užitím prověřit.

Tableta extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tableta extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa.Foto: Trimbos
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PMMA se do určité míry podobá methylendioxymethamfetaminu (MDMA), aktivní látce běžně obsažené v tabletách extáze, jeho účinek se ovšem projevuje se zpožděním, což zvyšuje riziko předávkování.

Několik hodin po požití PMMA mohou uživatele náhle postihnout nevolnost, zrychlený srdeční tep, křeče a extrémně zvýšená tělesná teplota.

Tableta extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tablety extáze s podobiznou Trumpa mají různé barevné provedení.Foto: Trimbos

Institut zveřejnil fotografie nebezpečných tablet na svém webu. Na přední straně tablety je vyražen Trumpův obličej, na zadní slovo „Trump“ a písmena „NL“ poukazující na Nizozemsko (Nederland). Na jedné z tablet je zelený obličej, na další obličej žlutý. Institut uživatele vyzval, aby tyto tablety v žádném případě nekonzumovali.

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Výroba, prodej i užívání extáze jsou v Nizozemsku podle agentury AP nezákonné, přesto je tato taneční droga v hudebních klubech a na festivalech značně rozšířená. Podle zprávy nizozemské vlády z roku 2024 ji ročně užilo přibližně 550 tisíc lidí.

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