Zdraví nebezpečný Trump. V Nizozemsku varují před drogami v podobě prezidentovy hlavy

Před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin (PMMA) a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech, kde si uživatelé mohou nechat drogy před užitím prověřit.
PMMA se do určité míry podobá methylendioxymethamfetaminu (MDMA), aktivní látce běžně obsažené v tabletách extáze, jeho účinek se ovšem projevuje se zpožděním, což zvyšuje riziko předávkování.
Několik hodin po požití PMMA mohou uživatele náhle postihnout nevolnost, zrychlený srdeční tep, křeče a extrémně zvýšená tělesná teplota.
Institut zveřejnil fotografie nebezpečných tablet na svém webu. Na přední straně tablety je vyražen Trumpův obličej, na zadní slovo „Trump“ a písmena „NL“ poukazující na Nizozemsko (Nederland). Na jedné z tablet je zelený obličej, na další obličej žlutý. Institut uživatele vyzval, aby tyto tablety v žádném případě nekonzumovali.
Výroba, prodej i užívání extáze jsou v Nizozemsku podle agentury AP nezákonné, přesto je tato taneční droga v hudebních klubech a na festivalech značně rozšířená. Podle zprávy nizozemské vlády z roku 2024 ji ročně užilo přibližně 550 tisíc lidí.
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