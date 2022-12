Zdechovský pod drobnohledem. "Katargate" přitáhla pozornost k jeho kontaktům v Zálivu

Evropským parlamentem otřásá už týden největší korupční skandál za desítky let. Nyní jeho dopady dosáhly až k českému europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL). Kolegové z konkurenční politické skupiny ho nařkli z netransparentního chování a vyřadili ho z příprav kritické rezoluce k Bahrajnu.

V centru nynějšího korupčního skandálu je podezření, že jiný stát Perského zálivu, Katar, uplácel několik poslanců a jejich spolupracovníků, aby ovlivnil hlasování sboru ve svůj prospěch. Belgická policie v této souvislosti zatkla dnes už bývalou místopředsedkyni Evropského parlamentu, řeckou socialistku Evu Kailiovou, a dalších pět lidí. Při domovních prohlídkách a raziích v kancelářích europarlamentu v Bruselu policie zabavila půldruhého milionu eur v hotovosti.

Aféra se zatím týkala "jen" socialistů, tuto středu ale přeskočila i na lidovce. Dánská poslankyně Karen Melchiorová nepřímo obvinila Tomáše Zdechovského ze střetu zájmů, protože za lidovce vyjednával prohlášení, které mělo odsoudit porušování lidských práv bahrajnským režimem.

Zdechovský ale zároveň předsedá neformálnímu uskupení Přátelé Bahrajnu (v originále Bahrain Friendship Group). Podobných skupin je na půdě europarlamentu řada a poslanci jejich prostřednictvím zpravidla komunikují s oficiálními vládami daných států.

"Ve světle katarského skandálu a kvůli zajištění integrity naší instituce jsem požádala vedení lidovců o výměnu Tomáše Zdechovského coby jejich vyjednavače," napsala dánská liberálka Melchiorová svým spolustraníkům.

Lidovecká frakce ale výměnu Čecha neřešila a místo toho se vzdala spoluautorství rezoluce, která odsuzuje kroky Bahrajnu. Lidovci dali na argument Zdechovského, že vězněný obránce lidských práv Abdalhádí Chavádža, o němž prohlášení hlavně bylo, není pouhý lidskoprávní aktivista, ale také oponent bahrajnské vlády, který usiloval o její svržení. Rezoluce tak ve čtvrtek sice prošla, ale bez lidoveckých hlasů.

Ochranka a povinný hotel

Ve stejný den, tedy ve středu, britský deník The Guardian zveřejnil článek o cestách Zdechovského do Bahrajnu mimo jiné na účet tamních úřadů, aniž by je český europoslanec oficiálně ohlásil. Informace o pozadí jednoho z mnoha nezávazných politických prohlášení, která europarlament schvaluje na každém zasedání, se tak dostala na veřejnost.

Oficiální placené návštěvy musí europoslanci ohlásit, soukromé cesty ne, a český politik tvrdil, že jednal v souladu s těmito pravidly. Později po zveřejnění článku v listu The Guardian zaslal dokumenty dokazující, že si nenahlášenou cestu do Bahrajnu letos na jaře hradil sám. Návštěvu loni na podzim, kdy mu bahrajnské úřady zaplatily luxusní hotel, naopak nahlásil.

Poslanec nepovažuje za problém, že vyjednával kritický text o zemi, kterou navštěvuje mimo jiné na pozvání jejích vládců. "Není to konflikt zájmů. Ten by byl, kdyby mi z toho plynuly nějaké výhody. Přidělili mi ale ochranku a sami určili hotel, musel jsem souhlasit," řekl deníku Aktuálně.cz Zdechovský. "A kdo jiný by měl vyjednávat o rezoluci než někdo, kdo se o tu zemi zajímá a rozumí jí?"

Zdechovský přitom není jen předsedou skupiny Přátel Bahrajnu, ale také stejné neformální platformy pro Maledivy a Srí Lanku. Podobné skupiny nejsou regulovány žádnými pravidly, stačí jejich založení písemně sdělit vedení europarlamentu. Zpravidla fungují jako diskusní spolky pro poslance a často k jejich založení vybízejí velvyslanci dotčených zemí v Bruselu.

Na pozadí katarského skandálu se právě k těmto skupinám obrátila pozornost, protože kvůli neexistujícím pravidlům se mohou stát živnou půdou korupce. Mluvila o tom i šéfka europarlamentu Roberta Metsolaová, která lídrům EU ve čtvrtek slíbila, že se postará o větší transparentnost unijního sboru.

Vztah k arabskému světu

Sám Zdechovský, který se v minulosti fotil s Evou Kailiovou a napsal k tomu "moje nejlepší přítelkyně", nepovažuje za pozoruhodné, že se coby středoevropský politik vedle běžných poslaneckých povinností věnuje vnitropolitickému vývoji Malediv, Bahrajnu a Srí Lanky.

"Moji kolegové často nerozeznají Pákistán a Afghánistán," tvrdí europoslanec. "Já mám k arabskému světu vztah. Osmnáct let do těch zemí jezdím, korán jsem četl třikrát. Na mém zájmu není nic divného," dodal.

Francouzský deník Le Monde přinesl ve čtvrtek novinku ke katarské kauze, podle které se podezření o korupci europoslanců rozšiřuje o možné úplatky ze strany Maroka. Na žádného českého europoslance zatím podezření z nezákonné činnosti nepadlo.