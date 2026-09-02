Zcela nevídaná úroveň násilí. Poklidnou zemi šokovala střelba ze samopalů na policii

Něco takového Nizozemsko dlouho nezažilo. Časně ráno 1. září 2026 v malé vesnici Overasselt skupina ozbrojenců napadla objekt bývalé varny drog. Útočníci na místě zastřelili 51letého strážného. Pak zahájili palbu ze samopalů i na přijíždějící policisty a dva zranili. Svědci natočili i výbuchy. Po vesnici se předtím pohybovaly desítky mužů s automatickými zbraněmi.
Ministr spravedlnosti David van Weel událost označil za „nevídaný akt narkoteroru“ a překročení červené linie, které v historii země nemá obdoby. Obyvatelé vesnice jsou v šoku. „Toto je už kolikátý drogový konflikt,“ řekl nizozemské televizi NOS jeden z obyvatel postižené obce. „Ozbrojení muži procházeli celou vesnicí. Byly jich desítky. Spousta z nás je viděla,“ dodal.
Dva policisté při zásahu utrpěli těžká střelná zranění. Jeden z nich navíc zůstal uvězněn pod palbou v zásahovém vozidle. Další členové hlídky za nasazení vlastního života a pod neustálou střelbou dokázali zraněné kolegy evakuovat z dosahu útočníků do bezpečí. Zástupkyně policejního šéfa Jolanda Aalbersová později tento čin označila za „čisté hrdinství“.
Po přestřelce pachatelé naskákali do připravených vozidel (ukradených vozů značky Audi a BMW s padělanými poznávacími značkami) a vysokou rychlostí se rozjeli po dálnici směrem k německým a belgickým hranicím. Cestou se pokusili některá vozidla zapálit, aby po sobě zametli stopy včetně DNA.
Nizozemská policie nasadila vrtulníky a aktivovala speciální protiteroristickou jednotku DSI. Na klíčových dálničních tazích a hraničních přechodech vznikly zátarasy. Pachatelům se přesto podařilo uniknout a policie některé z nich dopadla až díky sledování únikových cest a analýze kamerových systémů. Zatím došlo ke 34 zatčením.
Během prvních 48 hodin po útoku proběhla série domovních prohlídek a razií v úkrytech na různých místech Nizozemska, kde policie zadržela podezřelé občany Nizozemska, Belgie i Francie.
Na dům, kde se vražda odehrála, už v červenci 21letý muž vypálil 25 kulek z kalašnikova. Nizozemská média mají k dispozici video, kde skupina maskovaných mužů s automatickými zbraněmi v rukou vyhrožuje anglicky se španělským přízvukem obyvateli domu, kde se přestřelka odehrála, aby vrátil zásilku 1283 kilogramů kokainu, jinak „zabijeme všechny, které máte rádi“.
Případ vyvolal v celém Nizozemsku šok. Ministr spravedlnosti David van Weel svolal mimořádné zasedání bezpečnostních složek a prohlásil, že stát odpoví nekompromisně: „To, že skupina ozbrojenců bez váhání střílí ze samopalů na policisty a vraždí v ulicích klidné vesnice, představuje v Nizozemsku zcela nevídanou úroveň násilí. Je to překročení hranice, které nezůstane bez odpovědi.“
Nizozemsko a sousední Belgie dlouhodobě čelí zvýšenému tlaku organizovaného zločinu. Mafiánské skupiny ovládají klíčové přístavní uzly v Rotterdamu a v Antverpách a na nizozemském venkově zřizují velkokapacitní laboratoře na výrobu syntetických drog (pervitin, extáze) a pěstírny konopí.
Britský list The Guardian uvádí, že přestřelka pravděpodobně souvisela s drogovým bossem Jose Leijdekkerse, známým jako Bolle Jos (Tlustý Jos). Leijdekkers patří k nejhledanějším zločincům v Nizozemsku a v minulosti byl odsouzen za svou roli v mezinárodním obchodu s kokainem. Nejméně tři roky žije v Sieře Leone a podle dostupných informací udržuje vztah s dcerou tamního prezidenta Julia Maady Bii.