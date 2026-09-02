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Zahraničí

Zcela nevídaná úroveň násilí. Poklidnou zemi šokovala střelba ze samopalů na policii

Ozbrojenci v nizozemské vesnici stříleli ze samopalů na policisty, dva těžce zraněni

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Něco takového Nizozemsko dlouho nezažilo. Časně ráno 1. září 2026 v malé vesnici Overasselt skupina ozbrojenců napadla objekt bývalé varny drog. Útočníci na místě zastřelili 51letého strážného. Pak zahájili palbu ze samopalů i na přijíždějící policisty a dva zranili. Svědci natočili i výbuchy. Po vesnici se předtím pohybovaly desítky mužů s automatickými zbraněmi.

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Ministr spravedlnosti David van Weel událost označil za „nevídaný akt narkoteroru“ a překročení červené linie, které v historii země nemá obdoby. Obyvatelé vesnice jsou v šoku. „Toto je už kolikátý drogový konflikt,“ řekl nizozemské televizi NOS jeden z obyvatel postižené obce. „Ozbrojení muži procházeli celou vesnicí. Byly jich desítky. Spousta z nás je viděla,“ dodal.

Dva policisté při zásahu utrpěli těžká střelná zranění. Jeden z nich navíc zůstal uvězněn pod palbou v zásahovém vozidle. Další členové hlídky za nasazení vlastního života a pod neustálou střelbou dokázali zraněné kolegy evakuovat z dosahu útočníků do bezpečí. Zástupkyně policejního šéfa Jolanda Aalbersová později tento čin označila za „čisté hrdinství“.

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Po přestřelce pachatelé naskákali do připravených vozidel (ukradených vozů značky Audi a BMW s padělanými poznávacími značkami) a vysokou rychlostí se rozjeli po dálnici směrem k německým a belgickým hranicím. Cestou se pokusili některá vozidla zapálit, aby po sobě zametli stopy včetně DNA.

Nizozemská policie nasadila vrtulníky a aktivovala speciální protiteroristickou jednotku DSI. Na klíčových dálničních tazích a hraničních přechodech vznikly zátarasy. Pachatelům se přesto podařilo uniknout a policie některé z nich dopadla až díky sledování únikových cest a analýze kamerových systémů. Zatím došlo ke 34 zatčením.

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Během prvních 48 hodin po útoku proběhla série domovních prohlídek a razií v úkrytech na různých místech Nizozemska, kde policie zadržela podezřelé občany Nizozemska, Belgie i Francie.

Na dům, kde se vražda odehrála, už v červenci 21letý muž vypálil 25 kulek z kalašnikova. Nizozemská média mají k dispozici video, kde skupina maskovaných mužů s automatickými zbraněmi v rukou vyhrožuje anglicky se španělským přízvukem obyvateli domu, kde se přestřelka odehrála, aby vrátil zásilku 1283 kilogramů kokainu, jinak „zabijeme všechny, které máte rádi“.

„Slibujeme vám, že zabijeme všechny, které máte rádi.“ Brutalita drogových gangů šokuje Nizozemsko.
„Slibujeme vám, že zabijeme všechny, které máte rádi.“ Brutalita drogových gangů šokuje Nizozemsko.Foto: sociální síť X – visegrad24

Případ vyvolal v celém Nizozemsku šok. Ministr spravedlnosti David van Weel svolal mimořádné zasedání bezpečnostních složek a prohlásil, že stát odpoví nekompromisně: „To, že skupina ozbrojenců bez váhání střílí ze samopalů na policisty a vraždí v ulicích klidné vesnice, představuje v Nizozemsku zcela nevídanou úroveň násilí. Je to překročení hranice, které nezůstane bez odpovědi.“

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Nizozemsko a sousední Belgie dlouhodobě čelí zvýšenému tlaku organizovaného zločinu. Mafiánské skupiny ovládají klíčové přístavní uzly v Rotterdamu a v Antverpách a na nizozemském venkově zřizují velkokapacitní laboratoře na výrobu syntetických drog (pervitin, extáze) a pěstírny konopí.

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Britský list The Guardian uvádí, že přestřelka pravděpodobně souvisela s drogovým bossem Jose Leijdekkerse, známým jako Bolle Jos (Tlustý Jos). Leijdekkers patří k nejhledanějším zločincům v Nizozemsku a v minulosti byl odsouzen za svou roli v mezinárodním obchodu s kokainem. Nejméně tři roky žije v Sieře Leone a podle dostupných informací udržuje vztah s dcerou tamního prezidenta Julia Maady Bii.

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