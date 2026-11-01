„Zbývají jedno či dvě místa.“ USA podle Trumpa zničily většinu íránských vojenských kapacit

Spojené státy zničily velkou část íránských vojenských kapacit, stále ale musí zasáhnout jeden či dva zbývající cíle, včetně předpokládaného jaderného zařízení známého jako Pickaxe Mountain (persky Kúh-e Kolang Gáz Lá). V noci na neděli to podle agentury AFP řekl americký prezident Donald Trump. Také uvedl, že jednání s Íránem o ukončení války pokračují, podle něj ale Teheránu nelze moc důvěřovat.
„Zničili jsme jejich jaderný program. Stále se musíme postarat o jedno či dvě místa, ale to můžeme udělat za deset minut,“ řekl Trump novinářům ve svém floridském sídle.
Zmínil přitom také Pickaxe Mountain, kde se podle něj nachází podzemní jaderný komplex. Íránská vláda jakoukoli jadernou činnost v tomto zařízení popírá.
Trump prohlásil, že Spojené státy s případnými dalšími údery nespěchají, protože podle něj už výrazně oslabily íránskou armádu i jaderný program. Jednání s Teheránem podle něj „probíhají dobře“, Írán však označil za nespolehlivého partnera.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu uvedl, že Trump zatím nerozhodl o případných dalších úderech na Írán. Washington je podle něj otevřený diplomatickému řešení konfliktu.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce v sobotu varoval Spojené státy a Izrael před novými útoky. Reagoval tak na hrozby obnovení úderů po listopadových volbách do amerického Kongresu.
Už dříve Trump uvedl, že zvažuje, zda vojenskou operaci dokončit a Írán definitivně porazit.
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