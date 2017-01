Rodinám obětí z Istanbulu zbyly jen novoroční fotografie. Střelec začal pálit a už se nezastavil

před 1 hodinou

Istanbulský klub Reina je oblíbeným centrem nočního života, které často vyhledávají i cizinci. Na silvestrovskou oslavu se tam vydala i teprve 18letá dívka z Izraele. Svůj první výlet do zahraničí ale zaplatila životem. Stejně tak jako bezmála čtyři desítky dalších lidí. Ti, co přežili, vypověděli, že terorista několik hodin po půlnoci návštěvníky doslova popravoval. Pálil do hloučků lidí, mnoho obětí zastřelil z bezprostřední blízkosti.

Istanbul – Byl to její první výlet do zahraničí. Osmnáctiletá Leane Nassírová musela uprosit rodiče, aby ji pustili do Istanbulu oslavit Nový rok s přáteli.

Proti byl hlavně její otec. Turecko mu připadalo příliš nebezpečné. Chtěl, aby zůstala doma.

Leane navíc ještě nikdy předtím Izrael neopustila a v červnu měla teprve ukončit střední školu.

"Leane trvala na tom, že se jí nic nestane," zavzpomínala pro televizní stanici CNN její teta Layal Masarwehová, která se za ni u otce přimluvila.

Dívka nakonec spolu se svými třemi kamarádkami odjela. Jako jediná se ale domů už nevrátila.

Její přítelkyně vyvázly se zraněními, jen jedna musela zůstat v péči lékařů. Možná že Leane leží v jiné nemocnici, doufal její otec, když sedal na letadlo. Po hodinu a půl dlouhém letu z Tel Avivu do Istanbulu ho už však čekala jen identifikace zakrvácené kabelky a dalších osobních věcí.

Při útoku na istanbulský klub Reina během silvestrovských oslav zemřelo celkem 27 cizinců. Istanbul je kosmopolitní město a klub, ve kterém útočník s doposud nepotvrzenou identitou zastřelil 39 lidí, je oblíbený. K útoku se posléze přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

Uniknout nebylo možné

Ten večer se v Reině jako už tradičně sešlo mnoho cizinců. Mezi oběťmi je kromě izraelské dívky například bollywoodský producent, libanonský fitness trenér nebo jordánský barman.

Z forenzní zprávy zveřejněné tureckým listem Milliyet vyplývá, že mnoho z obětí bylo zastřeleno z bezprostřední blízkosti. Uniknout bylo téměř nemožné.

"Jakmile vstoupil do klubu, začal pálit a nezastavil se," popsal Francouz, který útok přežil. "Střílel nonstop alespoň 20 minut. Mysleli jsme si, že je jich víc, protože to prostě nepřestávalo," dodal.

Podle výpovědi tamního barmana jménem Jilan, který hovořil s agenturou Reuters, se střelec soustředil na hloučky lidí. "Vypadalo to, že ví, kam jít. Říkám si, jestli tam už někdy předtím nebyl. Vešel a okamžitě zamířil doleva, kde se vždycky soustředí nejvíce lidí," vypověděl.

Jilan se schovával přikrčený za barovým pultem a potom uprchl zadním vchodem ven. Přestože mrzlo a ulice byly zasněžené, viděl, jak lidé ze strachu skákali z břehů do ledové vody Bosporu.

Jiný svědek popsal, že musel hrát mrtvého, protože terorista popravoval zraněné ležící na zemi. "Střílel sice náhodně, ale soustředil se na horní polovinu těla. Nechtěl je jen zranit," potvrdil svědectví Jilan.

Celkem 39 návštěvníkům se střelci utéct nepodařilo. Zanechali po sobě jen fotografie z oslavy, na kterých ještě o půlnoci vítali nový rok s úsměvem. To zbylo i otci osmnáctileté Leane. Mobilem pořízená fotografie z jejího prvního a posledního výletu do zahraničí.

autor: Simona Fendrychová